Nuevo aumento, bono oculto y extra de ANSES: el paquete completo que cobra AUH en agosto

Este beneficio, gestionado por el Ministerio de Capital Humano, se deposita en la misma fecha que la AUH y en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Solo se requiere tener hijos en edad correspondiente y no superar el límite de ingresos del grupo familiar.

Extra por leche: el complemento que pocos conocen

Otro ingreso clave para muchas familias con AUH y niños pequeños es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, una política pública destinada a garantizar una adecuada nutrición durante los primeros años de vida. Este beneficio se paga automáticamente junto con la AUH y está destinado a hijos de hasta 3 años.

En agosto 2025, el monto del Complemento Leche es de $42.162 por hijo, lo que lo convierte en uno de los extras más importantes del paquete AUH, aunque muchas familias no lo identifican como un ingreso separado, ya que llega junto con la asignación mensual.

No hace falta inscribirse para cobrarlo: si el hijo tiene menos de 3 años y está registrado correctamente en ANSES, el beneficio se activa de forma automática.

AUH y préstamos 2025

¿Cuánto cobra en total una familia con AUH en agosto?

Si se suman todos los beneficios disponibles, el ingreso total para una familia con AUH puede superar los $165.000 en un solo mes, dependiendo de la cantidad de hijos y si se presenta la Libreta AUH.

Ejemplo 1: una madre con un hijo menor de 3 años

AUH: $88.912

Tarjeta Alimentar: $52.250

Complemento Leche: $42.162

Retención por libreta (si la presenta): $22.228 Total potencial: $205.552

Ejemplo 2: madre con dos hijos, uno mayor de 3 y otro menor