Previsional
Bono
AUH
Nuevo aumento, bono oculto y extra de ANSES: el paquete completo que cobra AUH en agosto

En agosto 2025, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben un combo de beneficios. A quiénes le corresponde y cómo saber si lo cobrás.

Nuevo aumento

Nuevo aumento, bono oculto y extra por leche: el paquete completo que cobra AUH este mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó en agosto un nuevo incremento por movilidad al haber básico de la AUH. El aumento fue del 1,6%, y llevó el monto bruto mensual a $111.140 por hijo. Sin embargo, como es habitual, ANSES paga solo el 80% de ese total, es decir, $88.912 en mano, y retiene el 20% restante ($22.228) hasta que se presente la Libreta AUH 2024, trámite que se puede hacer en cualquier momento del año desde Mi ANSES.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto actualizado con el aumento es de $358.545, de los cuales $286.836 se pagan directamente y $71.709 quedan retenidos a la espera de la libreta.

Tarjeta Alimentar agosto 2025: cuánto se cobra por hijo

Además de la AUH, las familias con hijos de hasta 17 años o con discapacidad también reciben automáticamente la Tarjeta Alimentar, que este mes se mantiene sin aumento, pero representa un monto significativo en el ingreso mensual:

  • $52.250 para familias con 1 hijo.

  • $81.936 para familias con 2 hijos.

  • $108.062 para familias con 3 o más hijos.

Este beneficio, gestionado por el Ministerio de Capital Humano, se deposita en la misma fecha que la AUH y en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Solo se requiere tener hijos en edad correspondiente y no superar el límite de ingresos del grupo familiar.

Extra por leche: el complemento que pocos conocen

Otro ingreso clave para muchas familias con AUH y niños pequeños es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, una política pública destinada a garantizar una adecuada nutrición durante los primeros años de vida. Este beneficio se paga automáticamente junto con la AUH y está destinado a hijos de hasta 3 años.

En agosto 2025, el monto del Complemento Leche es de $42.162 por hijo, lo que lo convierte en uno de los extras más importantes del paquete AUH, aunque muchas familias no lo identifican como un ingreso separado, ya que llega junto con la asignación mensual.

No hace falta inscribirse para cobrarlo: si el hijo tiene menos de 3 años y está registrado correctamente en ANSES, el beneficio se activa de forma automática.

AUH y préstamos 2025

¿Cuánto cobra en total una familia con AUH en agosto?

Si se suman todos los beneficios disponibles, el ingreso total para una familia con AUH puede superar los $165.000 en un solo mes, dependiendo de la cantidad de hijos y si se presenta la Libreta AUH.

Ejemplo 1: una madre con un hijo menor de 3 años

  • AUH: $88.912

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Complemento Leche: $42.162

  • Retención por libreta (si la presenta): $22.228

    Total potencial: $205.552

Ejemplo 2: madre con dos hijos, uno mayor de 3 y otro menor

  • AUH: $88.912 x 2 = $177.824

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Complemento Leche (1 hijo): $42.162

  • Retención por libreta (2 hijos): $44.456

    Total potencial: $346.378

