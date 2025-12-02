Refuerzo de $100.000: qué evalúa ANSES para AUH y cómo quedarían los pagos de diciembre

AUH: $122.471,72

AUH con Discapacidad: $398.775,21

Estos montos incluyen la parte retenida que se libera con la presentación de la Libreta AUH, un trámite obligatorio para mantener el beneficio.

Montos actualizados de SUAF en diciembre según el IGF

Asignación por Hijo (SUAF):

IGF hasta $891.041: $61.223,26

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17

Monto general de referencia: $61.237,09

Hijo con Discapacidad (SUAF):

IGF hasta $891.041: $199.366,21

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

IGF desde $1.306.800,01: $89.011,79

¿Se paga el refuerzo de $100.000 para AUH en diciembre?

Hasta el momento, ANSES no confirmó oficialmente el pago del refuerzo de $100.000 para diciembre. El beneficio está bajo evaluación y dependerá de decisiones del Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Economía.

Si se implementa, el refuerzo se acreditaría junto con el calendario habitual de AUH, como ocurrió en ocasiones anteriores donde se otorgaron pagos extraordinarios para madres con hijos menores de 18 años.

Cualquier anuncio será publicado en el sitio oficial del organismo y replicado en sus redes.

¿La Tarjeta Alimentar influye en el refuerzo?

No. La Tarjeta Alimentar es un beneficio independiente del Ministerio de Capital Humano y se cobra junto a AUH y AUE, pero no condiciona el refuerzo. Los montos vigentes son:

1 hijo: $33.000

2 hijos: $51.750

3 hijos o más: $68.250

El refuerzo, en caso de aprobarse, se sumaría a estos valores.

Asignaciones de Pago Único y Prenatal: montos de diciembre

Con el aumento del 2,3% también se actualizan:

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $71.364,50

Adopción: $426.742,24

Matrimonio: $106.868,42

Asignación Prenatal (según IGF)