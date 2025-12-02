En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Refuerzo
PREVISIONAL

Refuerzo de $100.000: qué evalúa ANSES para AUH y cómo quedarían los pagos de diciembre

ANSES confirmó los montos de AUH, SUAF y prestaciones sociales de diciembre, pero el refuerzo extraordinario de $100.000 vuelve a ubicarse en el centro de la discusión. Qué se sabe hasta ahora, quiénes lo recibirían y cómo impacta en los ingresos familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó los valores actualizados de AUH y SUAF para diciembre, en línea con el aumento del 2,3% derivado de la inflación de octubre. Sin embargo, lo que genera mayor expectativa entre titulares de AUH es la posibilidad de un refuerzo excepcional de $100.000, que el Gobierno analiza para fin de año.

Aunque el aumento mensual por movilidad ya está confirmado, la atención se concentra en este pago adicional que se evalúa como complemento para reforzar ingresos ante la suba de precios. Por ahora, el organismo no oficializó la fecha ni los grupos alcanzados, pero fuentes oficiales adelantaron que el anuncio dependerá de definiciones económicas de las próximas semanas.

Mientras se espera la confirmación formal, ANSES detalló los montos base de AUH, AUH con Discapacidad, Prenatal y SUAF que se liquidarán en diciembre, sobre los cuales se sumaría, eventualmente, el pago extraordinario.

¿Cuánto cobrarán AUH y AUH con Discapacidad en diciembre 2025?

AUH_ANSES
Con la movilidad del 2,3%, los valores quedan así:

  • AUH: $122.471,72

  • AUH con Discapacidad: $398.775,21

Estos montos incluyen la parte retenida que se libera con la presentación de la Libreta AUH, un trámite obligatorio para mantener el beneficio.

Montos actualizados de SUAF en diciembre según el IGF

Asignación por Hijo (SUAF):

  • IGF hasta $891.041: $61.223,26

  • IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

  • IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

  • IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17

  • Monto general de referencia: $61.237,09

Hijo con Discapacidad (SUAF):

  • IGF hasta $891.041: $199.366,21

  • IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

  • IGF desde $1.306.800,01: $89.011,79

¿Se paga el refuerzo de $100.000 para AUH en diciembre?

Hasta el momento, ANSES no confirmó oficialmente el pago del refuerzo de $100.000 para diciembre. El beneficio está bajo evaluación y dependerá de decisiones del Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Economía.

Si se implementa, el refuerzo se acreditaría junto con el calendario habitual de AUH, como ocurrió en ocasiones anteriores donde se otorgaron pagos extraordinarios para madres con hijos menores de 18 años.

Cualquier anuncio será publicado en el sitio oficial del organismo y replicado en sus redes.

¿La Tarjeta Alimentar influye en el refuerzo?

No. La Tarjeta Alimentar es un beneficio independiente del Ministerio de Capital Humano y se cobra junto a AUH y AUE, pero no condiciona el refuerzo. Los montos vigentes son:

  • 1 hijo: $33.000

  • 2 hijos: $51.750

  • 3 hijos o más: $68.250

El refuerzo, en caso de aprobarse, se sumaría a estos valores.

Asignaciones de Pago Único y Prenatal: montos de diciembre

Con el aumento del 2,3% también se actualizan:

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento: $71.364,50

  • Adopción: $426.742,24

  • Matrimonio: $106.868,42

Asignación Prenatal (según IGF)

  • Hasta $891.041: $61.223,26

  • Entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

  • Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

  • Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17

