ANSES confirmó un TRIPLE BONO para la AUH en octubre: de cuánto es y cuándo se cobran

Otro ingreso adicional es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, un programa que acompaña a embarazadas y a familias con hijos de hasta 3 años. Su objetivo es garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales para la primera infancia, etapa en la que la nutrición es determinante. Durante octubre 2025, el monto es de $42.711 por hijo, que se paga de forma automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo. Al estar atado a la fórmula de movilidad, se actualiza todos los meses para evitar que pierda valor frente a la inflación.

El tercer extra es la Libreta AUH 2025, el mecanismo que habilita a cobrar el 20% acumulado que ANSES retiene mes a mes. Este formulario, que puede completarse tanto de manera presencial como en la web o app de Mi ANSES, certifica que los niños y adolescentes cumplen con los controles médicos, el esquema de vacunación obligatorio y la asistencia escolar. En octubre, la presentación de la Libreta permite acceder a un pago acumulado de $165.000 por hijo, un ingreso extraordinario que muchas familias esperan durante el año para reforzar su presupuesto.

ANSES_pension

Con todos los extras: cuánto suma la AUH en octubre

Si se suman la asignación base con los tres beneficios adicionales, el impacto en el bolsillo es muy significativo. Un hogar con un hijo a cargo puede llegar a cobrar hasta $353.781 en octubre 2025, según los cálculos oficiales.

El desglose es el siguiente:

AUH base: $93.820

Tarjeta Alimentar: $52.250

Complemento Leche: $42.711

Libreta AUH: $165.000

En total: $353.781.

Para las familias con dos hijos, el monto se eleva de manera considerable gracias a la escala de la Tarjeta Alimentar. Y en los casos de tres hijos o más, la cifra supera con holgura los $500.000, lo que convierte a estos extras en un componente esencial de la política social vigente.

¿Cómo consultar las fechas de pago de AUH en octubre?

Las titulares de la AUH pueden consultar las fechas de cobro en octubre 2025 a través de:

La web oficial anses.gob.ar en el calendario de pagos.

El apartado Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Los pagos se organizan por terminación del DNI y comienzan en la primera quincena del mes.

¿Qué otros pagos hace ANSES además de la AUH?

En septiembre 2025, ANSES paga la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, que este mes asciende a $67.062. Este refuerzo económico se entrega una sola vez a quienes hayan registrado el nacimiento de un hijo recientemente y cumplan los requisitos de ingresos establecidos.

El beneficio también contempla otros casos como Matrimonio ($100.441) y Adopción ($401.075), con montos que se actualizan trimestralmente por movilidad.