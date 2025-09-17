En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

ANSES confirmó un TRIPLE BONO para la AUH en octubre: de cuánto es y cuándo se cobran

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo podrán recibir en octubre tres beneficios que se acreditan automáticamente si se cumplen algunos requisitos.

ANSES confirmó un TRIPLE BONO para la AUH en octubre: de cuánto son y cuándo se cobran

ANSES confirmó un TRIPLE BONO para la AUH en octubre: de cuánto son y cuándo se cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán en octubre tres beneficios adicionales. Se trata de un aumento por inflación, el cobro mensual de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche 1000 Días, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Leé también Confirmado por ANSES: la AUH por Discapacidad sube en octubre y supera los $380.000
Confirmado por ANSES: la AUH por Discapacidad sube en octubre y supera los $380.000

Con la actualización que aplica ANSES este mes, la AUH por hijo pasa a $93.820, mientras que la AUH por hijo con discapacidad asciende a $381.865. Como ocurre todos los meses, el organismo previsional retiene el 20% del monto para garantizar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad, dinero que luego se libera con la presentación de la Libreta AUH.

Esto significa que en octubre, el pago mensual efectivo es menor, pero existen tres refuerzos clave que permiten elevar la prestación de manera significativa.

Los tres extras que refuerzan la AUH en octubre

El primero es la Tarjeta Alimentar, que sigue siendo una de las ayudas más importantes para las familias con hijos de hasta 17 años y también para quienes cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad. El beneficio se acredita de manera automática junto con la asignación, sin necesidad de realizar trámites adicionales. En octubre, los montos son de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más. Este refuerzo apunta directamente a la compra de alimentos y representa un alivio fundamental en el gasto mensual.

Otro ingreso adicional es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, un programa que acompaña a embarazadas y a familias con hijos de hasta 3 años. Su objetivo es garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales para la primera infancia, etapa en la que la nutrición es determinante. Durante octubre 2025, el monto es de $42.711 por hijo, que se paga de forma automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo. Al estar atado a la fórmula de movilidad, se actualiza todos los meses para evitar que pierda valor frente a la inflación.

El tercer extra es la Libreta AUH 2025, el mecanismo que habilita a cobrar el 20% acumulado que ANSES retiene mes a mes. Este formulario, que puede completarse tanto de manera presencial como en la web o app de Mi ANSES, certifica que los niños y adolescentes cumplen con los controles médicos, el esquema de vacunación obligatorio y la asistencia escolar. En octubre, la presentación de la Libreta permite acceder a un pago acumulado de $165.000 por hijo, un ingreso extraordinario que muchas familias esperan durante el año para reforzar su presupuesto.

ANSES_pension

Con todos los extras: cuánto suma la AUH en octubre

Si se suman la asignación base con los tres beneficios adicionales, el impacto en el bolsillo es muy significativo. Un hogar con un hijo a cargo puede llegar a cobrar hasta $353.781 en octubre 2025, según los cálculos oficiales.

El desglose es el siguiente:

  • AUH base: $93.820

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Complemento Leche: $42.711

  • Libreta AUH: $165.000

En total: $353.781.

Para las familias con dos hijos, el monto se eleva de manera considerable gracias a la escala de la Tarjeta Alimentar. Y en los casos de tres hijos o más, la cifra supera con holgura los $500.000, lo que convierte a estos extras en un componente esencial de la política social vigente.

¿Cómo consultar las fechas de pago de AUH en octubre?

Las titulares de la AUH pueden consultar las fechas de cobro en octubre 2025 a través de:

  • La web oficial anses.gob.ar en el calendario de pagos.

  • El apartado Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Los pagos se organizan por terminación del DNI y comienzan en la primera quincena del mes.

¿Qué otros pagos hace ANSES además de la AUH?

En septiembre 2025, ANSES paga la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, que este mes asciende a $67.062. Este refuerzo económico se entrega una sola vez a quienes hayan registrado el nacimiento de un hijo recientemente y cumplan los requisitos de ingresos establecidos.

El beneficio también contempla otros casos como Matrimonio ($100.441) y Adopción ($401.075), con montos que se actualizan trimestralmente por movilidad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH Bono
Notas relacionadas
AUH septiembre 2025: el crédito de hasta $1 millón que ya se puede solicitar en Banco Nación y Provincia
Cómo tramitar la Asignación Universal por Hijo, AUH, en ANSES: la guía paso a paso
ANSES septiembre 2025: cómo acceder al refuerzo de $400.000 para AUH

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar