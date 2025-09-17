Créditos para AUH de ANSES de $ 1 MILLÓN: ya están disponibles en el Banco Nación y Provincia

El cálculo más consultado es el de un préstamo de $1.000.000 en 72 meses. Según el Banco Provincia, la cuota fija estimada es de $66.508,24 por mes, con capital e intereses incluidos.

En el Banco Nación, los valores son cercanos, aunque pueden variar levemente por el perfil crediticio del solicitante. Al mantenerse fijo el importe durante todo el plazo, los beneficiarios pueden organizar con anticipación su economía familiar.

¿Qué montos y plazos ofrecen los créditos para AUH?

Los préstamos habilitados permiten elegir diferentes opciones: desde montos bajos hasta el máximo de $1.000.000, con plazos que van de 12 a 72 meses.

Con el simulador, cada usuario puede:

Ver el valor exacto de la cuota.

Conocer el ingreso mínimo exigido.

Comparar tasas de interés y CFTEA .

Seleccionar el plazo más conveniente.

De esta manera, los titulares de la AUH cuentan con información clara antes de tomar un compromiso financiero.

¿Qué ventajas tiene el simulador antes de pedir el crédito AUH?

El simulador online de Banco Nación y Banco Provincia se volvió esencial porque:

Permite comparar plazos y montos antes de confirmar la solicitud.

Brinda transparencia total en el costo financiero total (CFTEA) .

Evita comprometerse a una cuota que luego sea impagable.

Funciona tanto en computadoras como en la app móvil de cada banco.

Así, los beneficiarios pueden tomar decisiones informadas y con previsibilidad.

¿Cómo pedir el crédito AUH en Banco Nación y Provincia?

El trámite es sencillo y 100% digital:

Ingresar a home banking o app móvil del banco.

Seleccionar “ Préstamos personales ”.

Indicar monto y plazo.

Confirmar con clave digital.

Recibir la acreditación en 24 a 48 horas hábiles.

El dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH y puede usarse mediante tarjeta de débito o retirarse en cajeros.