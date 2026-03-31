AUH: el extra de más de $80.000 que ANSES deposita sin trámite en abril

AUH (80% por dos hijos): $218.665,60

Tarjeta Alimentar: $81.936

De esta forma, el ingreso total que se acredita en abril asciende a $300.601,60, una cifra que marca un salto significativo respecto a quienes solo perciben la asignación.

Este “combo” es automático: ANSES deposita ambos montos en la misma cuenta y en la misma fecha, según la terminación del DNI del titular.

AUH en abril: cuánto se cobra con aumento

Con la actualización del 2,9% definida por el Decreto 274/2024, el monto total de la AUH se elevó a $136.666 por hijo.

Sin embargo, como ocurre habitualmente, los beneficiarios no reciben el total completo en el mes. ANSES aplica una retención del 20% que se libera posteriormente.

Por eso, el monto que efectivamente se cobra en abril es:

$109.332,80 por hijo (80% del total)

En el caso de dos hijos, esto equivale a $218.665,60, que es la base sobre la cual luego se suma el ingreso extra de la Tarjeta Alimentar.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa Abril 2026: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar y la AUH actualizada

Por qué no todos cobran lo mismo

Aunque el refuerzo alimentario está ampliamente extendido, no todos los beneficiarios reciben el mismo monto. La Tarjeta Alimentar varía según la cantidad de hijos:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

En este escenario, las familias con dos hijos quedan en un punto intermedio, pero igualmente acceden a un ingreso extra que supera ampliamente los $80.000 mensuales.

Un punto clave: el 20% retenido

Otro dato importante que muchos pasan por alto es que el ingreso mensual podría ser incluso mayor, aunque no de forma inmediata.

ANSES retiene el 20% de la AUH todos los meses. En abril, ese monto es de $27.333,20 por hijo, dinero que se acumula y se paga una vez al año tras presentar la Libreta AUH.

Este documento certifica:

Controles de salud

Vacunación obligatoria

Asistencia escolar

Sin este trámite, ese dinero no se cobra, por lo que sigue siendo un punto clave dentro del esquema de ingresos.

Calendario de pagos: cuándo se acredita en abril

Como todos los meses, ANSES organiza el cronograma de pagos según la terminación del DNI. En abril de 2026, las fechas son:

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

En cada una de estas fechas se deposita tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar en simultáneo.