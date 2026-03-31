Gritos, insultos y posible expulsión en Gran Hermano: la terrible pelea entre Brian Sarmiento y Manuel Ibero

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Mientras que Manuel contestó: "Hace el showcito, si vos quisiste ventajear a todos salame". "Pedazo de gil", retrucó a los gritos Brian. El reglamento de convivencia es claro y en caso de existir una agresión física la sanción es la irremediable expulsión del programa. Aunque en las imágenes que circularon solo se observa la discusión al límite entre los dos.

La discusión se dio en la cocina y a la vista de la mayoría de sus compañeros. Luego del entredicho entre ambos, Gran Hermano convocó de inmediato a Manuel al confesionario, aunque se desconoce aún qué fue lo que sucedió posterior a esa fuerte pelea entre los participantes.

Este episodio suma un nuevo foco de conflicto dentro de la casa donde los roces y tensiones parecen no cesar en el día a día.

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Brian Sarmiento analizó los posibles motivos del ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Brian Sarmiento apuntó contra Andrea del Boca y su sorpresiva participación en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, poniendo en duda los verdaderos motivos de su ingreso al reality.

Varios de los compañeros de la actriz dentro del reality están al tanto de la situación judicial que involucró a la actriz por la ficción Mamá Corazón y consideran que su estrategia de juego va en esa línea.

Brian Sarmiento, en una charla con Nazareno Pompei, lo dejó en claro: "Andrea entró, le dieron el protagonismo de hacer una obra que ya hizo, a limpiar su nombre por la política, por esto que le hicieron un juicio", comentó el ex futbolista.

Cabe recordar que en septiembre de 2025 se dio a conocer el veredicto del Tribunal Oral Federal N°7 en el juicio que tenía una de las imputadas a Andrea del Boca y la Justicia resolvió absolver a la actriz y al resto de los acusados al no encontrarse pruebas del delito de presunta defraudación al Estado vinculada a la producción de la novela Mamá Corazón, que nunca llegó a emitirse.