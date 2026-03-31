Nuevo cronograma ANSES para JUBILADOS: las fechas que tenés que chequear sí o sí

Por qué cambia el calendario de ANSES en abril

El cronograma se ve afectado por dos fechas importantes:

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas 3 de abril: Viernes Santo

Estos feriados generan ajustes en la organización de pagos, lo que explica por qué muchos beneficiarios cobrarán en días distintos a los habituales.

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Calendario de pagos ANSES abril 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Cómo se calcula el aumento de ANSES mes a mes

El mecanismo vigente establece que los haberes se actualizan según la inflación informada por el INDEC, con un desfase de dos meses.

Esto significa que el incremento de abril toma como referencia el IPC de febrero, que fue del 2,9%. Este sistema reemplaza las fórmulas anteriores y aplica tanto a jubilaciones como a otras prestaciones.

El objetivo es sostener el poder adquisitivo mediante ajustes periódicos, aunque el resultado final depende de la evolución de los precios.

Qué tener en cuenta para seguir cobrando sin problemas

Para evitar inconvenientes, ANSES recomienda:

Verificar datos personales en Mi ANSES

Mantener actualizada la información laboral

Consultar el calendario oficial antes de asistir al banco

Utilizar medios electrónicos para el cobro cuando sea posible

Estas medidas permiten reducir errores en la liquidación y asegurar la continuidad del beneficio.