Nuevo cronograma ANSES para JUBILADOS: las fechas que tenés que chequear sí o sí
Con feriados que alteran las fechas habituales y un nuevo aumento en marcha, ANSES ya definió cómo y cuándo se pagarán las jubilaciones en abril. Hay cambios que muchos todavía no tienen en cuenta.
Nuevo cronograma ANSES para JUBILADOS: las fechas que tenés que chequear sí o sí
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos para abril 2026, un mes que no será como los anteriores. La presencia de feriados al inicio del calendario obligó a modificar fechas clave, lo que impactará directamente en el orden de cobro de jubilados y pensionados.
Al mismo tiempo, comenzará a aplicarse el aumento del 2,9%, junto con el bono de $70.000, una combinación que redefine los ingresos del sistema previsional.
Aumento ANSES: cuánto cobran jubilados en abril
Con la actualización vigente, los haberes quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $450.319,31
PUAM: $374.255,44
Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez): $336.224,52
PNC para madres de siete hijos: $450.319,31
Jubilación máxima: $2.559.188,14
El dato clave: el bono de $70.000 sigue siendo determinante para alcanzar estos valores en los ingresos más bajos.
Por qué cambia el calendario de ANSES en abril
El cronograma se ve afectado por dos fechas importantes:
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
3 de abril: Viernes Santo
Estos feriados generan ajustes en la organización de pagos, lo que explica por qué muchos beneficiarios cobrarán en días distintos a los habituales.
Calendario de pagos ANSES abril 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0: 10 de abril
DNI 1: 13 de abril
DNI 2: 14 de abril
DNI 3: 15 de abril
DNI 4: 16 de abril
DNI 5: 17 de abril
DNI 6: 20 de abril
DNI 7: 21 de abril
DNI 8: 22 de abril
DNI 9: 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 0 y 1: 24 de abril
DNI 2 y 3: 27 de abril
DNI 4 y 5: 28 de abril
DNI 6 y 7: 29 de abril
DNI 8 y 9: 30 de abril
Cómo se calcula el aumento de ANSES mes a mes
El mecanismo vigente establece que los haberes se actualizan según la inflación informada por el INDEC, con un desfase de dos meses.
Esto significa que el incremento de abril toma como referencia el IPC de febrero, que fue del 2,9%. Este sistema reemplaza las fórmulas anteriores y aplica tanto a jubilaciones como a otras prestaciones.
El objetivo es sostener el poder adquisitivo mediante ajustes periódicos, aunque el resultado final depende de la evolución de los precios.
Qué tener en cuenta para seguir cobrando sin problemas
Para evitar inconvenientes, ANSES recomienda:
Verificar datos personales en Mi ANSES
Mantener actualizada la información laboral
Consultar el calendario oficial antes de asistir al banco
Utilizar medios electrónicos para el cobro cuando sea posible
Estas medidas permiten reducir errores en la liquidación y asegurar la continuidad del beneficio.