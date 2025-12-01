Martita Fort habló por primera vez de su vínculo con el ex Gran Hermano Alan Simone: "Salimos..."

Alan Simone

La palabra de Martita Fort ante los rumores de romance con Alan Simone

Pese a los intentos de Alan SImone por tratar de desviar el tema de la conversación, la insistencia de su interlocutora por revelar el nombre de su amada hizo que él mismo dispare una frase que confirmaría su noviazgo, aunque sin dar nombres: “Es mi futura señora”.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, Martita Fort habló por primera vez del tema y negó rotúndamente que existiría un vínculo amoroso con el ex Gran Hermano. "Salimos, pero salida de amigos en grupo. Todo bien, pero no pasa nada. Siempre salgo con amigos", señaló la influencer descartando que haya sido una cita con Alan Simone.