Martita Fort habló por primera vez de su vínculo con el ex Gran Hermano Alan Simone: "Salimos..."
En las últimas horas, aseguraron que la hija del recordado empresario y artista Ricardo Fort habría iniciado un romance con el reconocido exparticipante de GH. La palabra exclusiva de Martita Fort a PrimiciasYa.
Este fin de semana, el nombre de Martita Fort resonó con fuerza en los medios al revelarse el nombre de su posible nuevo amor. Según lo anunciado en Infama (América TV), la hija del recordado empresario y artista Ricardo Fort estaría conociendo a un recordado exparticipante de Gran Hermano al punto tal de que se habló hasta de casamiento.
Según trascendió, la joven estaría iniciando un intenso romance con Alan Simone el exconcursante de Gran Hermano de la edición 2023. Así lo comunicaron en el ciclo que conduce Marcela Tauro, donde se hicieron eco de una transmisión en vivo que el GH realizó con Catalina Gorostidi: "Hay un ex Gran Hermano que ayer estuvo en un vivo de Instagram con Cata Gorostidi y dijo que tuvo una cita con una chocolatera y millonaria".
Allí los hermanitos hablaron de lo que realizaron en los últimos días, razón por la cual el influencer había deslizado su amorío con la heredera de la firma FelFort.
"Fuimos a comer a Costanera, es una amiga", arrojó el ex de Sabrina Cortés mientras la médica agregaba con sus manos de manera sarcástica comillas, dando a entender que habría algo más entre ellos. Fue en ese momento en el que la experta en pediatría redobló la apuesta y exclamó: "Vas a estar tirando dólares y comiendo chocolates".
La palabra de Martita Fort ante los rumores de romance con Alan Simone
Pese a los intentos de Alan SImone por tratar de desviar el tema de la conversación, la insistencia de su interlocutora por revelar el nombre de su amada hizo que él mismo dispare una frase que confirmaría su noviazgo, aunque sin dar nombres: “Es mi futura señora”.
Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, Martita Fort habló por primera vez del tema y negó rotúndamente que existiría un vínculo amoroso con el ex Gran Hermano. "Salimos, pero salida de amigos en grupo. Todo bien, pero no pasa nada. Siempre salgo con amigos", señaló la influencer descartando que haya sido una cita con Alan Simone.