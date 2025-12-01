El impactante video de un colectivero que iba marcha atrás y arrolla a un inspector en plena terminal

Una mujer murió atropellada mientras

Felisa Martínez murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 76 mientras cruzaba por la senda peatonal en Chacarita. La secuencia quedó registrada por las cámaras del propio vehículo.

Una mujer que cruzaba por la senda peatonal murió en Chacarita después de ser atropellada en plena tarde por un colectivo de la línea 76. La víctima, identificada como Felisa Martínez, sufrió politraumatismos severos y falleció más tarde en el Hospital Pirovano.

La secuencia quedó registrada por las cámaras del propio coche y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales. En ellas se observan los instantes que rodearon el choque, ocurrido en la intersección de Corrientes, Forest y Jorge Newbery, a pocos metros del Cementerio de la Chacarita.

El video comienza mientras el conductor circulaba por Guzmán y se preparaba para doblar hacia Jorge Newbery, donde quedó detenido ante la luz roja. Tras unos segundos de espera, y luego de revisar el celular que tenía apoyado junto al asiento, reanudó la marcha con el semáforo en verde para tomar Corrientes rumbo a la estación Federico Lacroze.

Durante ese giro, y según muestra la cámara interior, el chofer apartó la vista del frente para controlar el flujo de vehículos a través del espejo retrovisor. En ese momento no advirtió que Martínez estaba cruzando por la senda.

La reacción del chofer

Un instante antes del impacto, el conductor llegó a verla y reaccionó para intentar frenar, pero la maniobra no alcanzó para evitar que el colectivo, de gran porte, la atropellara. “No, no, no, por favor”, se escucha decir al chofer antes de bajar a asistir a la mujer.

Luego volvió al vehículo para usar su teléfono y dar aviso a los servicios de emergencia. Algunos pasajeros y peatones también se acercaron a auxiliar a la víctima hasta la llegada de una ambulancia del SAME, que constató la gravedad de las lesiones y la trasladó al Pirovano.

Martínez presentaba múltiples fracturas en las 12 costillas del lado derecho y varias en el izquierdo que comprometieron los pulmones, además de traumatismos craneoencefálicos bilaterales provocados por el golpe y la caída. No logró recuperarse y murió el domingo.

El cruce donde ocurrió el hecho es considerado riesgoso, ya que los peatones que avanzan en dirección a Forest quedan expuestos al tránsito que llega desde atrás con la habilitación del semáforo de giro.