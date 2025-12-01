En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Video
Colectivero
LINIERS

El impactante video de un colectivero que iba marcha atrás y arrolla a un inspector en plena terminal

Un inspector fue embestido por un interno de la línea 34 que maniobraba en reversa en la terminal de Liniers y todo terminó en una peligrosa situación registrada por las cámaras de seguridad.

El impactante video de un colectivero que iba marcha atrás y arrolla a un inspector en plena terminal
Leé también Detuvieron a 3 menores que viajaban en un colectivo tras robar dos autos a mano armada en La Matanza
Detuvieron a tres menores que viajaban en un colectivo tras robar dos autos a mano armada en La Matanza.

Las imágenes muestran al inspector caer al suelo y quedar atrapado debajo del paragolpes. El hombre queda debajo del coche y empieza a golpear desesperadamente el vehículo para alertar al conductor. El hecho ocurrió sobre la calle Viedma, un área con constante circulación de unidades y pasajeros.

Embed

¡Pará, pará! ¡Pisaste a un tipo!”, se escucha gritar a los testigos que corrieron hacia el colectivo para frenar la marcha y asistir a la víctima. El vehículo se detuvo segundos después.

Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial ni el estado de salud del inspector, aunque en el video se lo ve incorporarse tras el impacto que parecería haberle ocasionado un golpe pero que, por fortuna, no implicó que sea arrollado por las ruedas de la unidad. El episodio generó fuerte repercusión en redes sociales y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en las terminales porteñas.

Una mujer murió atropellada mientras

Felisa Martínez murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 76 mientras cruzaba por la senda peatonal en Chacarita. La secuencia quedó registrada por las cámaras del propio vehículo.

Una mujer que cruzaba por la senda peatonal murió en Chacarita después de ser atropellada en plena tarde por un colectivo de la línea 76. La víctima, identificada como Felisa Martínez, sufrió politraumatismos severos y falleció más tarde en el Hospital Pirovano.

La secuencia quedó registrada por las cámaras del propio coche y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales. En ellas se observan los instantes que rodearon el choque, ocurrido en la intersección de Corrientes, Forest y Jorge Newbery, a pocos metros del Cementerio de la Chacarita.

El video comienza mientras el conductor circulaba por Guzmán y se preparaba para doblar hacia Jorge Newbery, donde quedó detenido ante la luz roja. Tras unos segundos de espera, y luego de revisar el celular que tenía apoyado junto al asiento, reanudó la marcha con el semáforo en verde para tomar Corrientes rumbo a la estación Federico Lacroze.

Durante ese giro, y según muestra la cámara interior, el chofer apartó la vista del frente para controlar el flujo de vehículos a través del espejo retrovisor. En ese momento no advirtió que Martínez estaba cruzando por la senda.

La reacción del chofer

Un instante antes del impacto, el conductor llegó a verla y reaccionó para intentar frenar, pero la maniobra no alcanzó para evitar que el colectivo, de gran porte, la atropellara. “No, no, no, por favor”, se escucha decir al chofer antes de bajar a asistir a la mujer.

Luego volvió al vehículo para usar su teléfono y dar aviso a los servicios de emergencia. Algunos pasajeros y peatones también se acercaron a auxiliar a la víctima hasta la llegada de una ambulancia del SAME, que constató la gravedad de las lesiones y la trasladó al Pirovano.

Martínez presentaba múltiples fracturas en las 12 costillas del lado derecho y varias en el izquierdo que comprometieron los pulmones, además de traumatismos craneoencefálicos bilaterales provocados por el golpe y la caída. No logró recuperarse y murió el domingo.

El cruce donde ocurrió el hecho es considerado riesgoso, ya que los peatones que avanzan en dirección a Forest quedan expuestos al tránsito que llega desde atrás con la habilitación del semáforo de giro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Video Colectivero Marcha Liniers
Notas relacionadas
Tragedia en Chacarita: quién era la mujer de 83 años que murió atropellada por un colectivo
Aumentaron los boletos de colectivos, subtes y peajes: cuánto cuestan ahora en CABA y PBA
Brutal persecución a los tiros en Mar del Plata: ladrones atropellaron a dos hombres mientras huían de la Policía

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar