Vero Lozano volvió a encender la interna con Wanda Nara en Telefe: "Le dieron un correctivo" 

En cuanto a su relación con Wanda, destacó que desde Telefe no cayó nada bien puertas adentro del canal aquella polémica foto con el famoso actor Johnny Depp que subió la rubia a las redes sociales para mojarle la oreja a su ex Mauro Icardi en noviembre del año pasado.

"Con Wanda está todo bien, me la crucé el otro día que estaba con Maxi repasando letra de la serie vertical. Nunca tuve rollos, yo cuando tengo que poner los puntos me expres y yo cierro ahí. No soy rencorosa pero sí memoriosa. Le dieron un correctivo también del canal (a Wanda), cuando venga Johnny Depp que se saque la foto y que la suba después", cerró la conductora sobre la tensión dentro de Telefe que se dio con Wanda.

Cabe recordar que Wanda fue la conductora de la última edición de Bake Off Famosos en 2024 y ahora el regreso del ciclo gastronómico al aire estará a cargo de Vero Lozano. En tanto, Wanda seguirá al frente del regreso al aire de MasterChef tras la exitosa última edición con famosos.

Embed

Vero Lozano confirmó qué pasará con Evangelina Anderson en su programa

Verónica Lozano se refirió al futuro de Evangelina Anderson en medio de rumores sobre su continuidad en Cortá por Lozano (Telefe) y dejó una definición contundente.

La conductora del ciclo fue tajante al desmentir cualquier tipo de conflicto o desvinculación. “Está feliz”, afirmó sobre Anderson, y destacó el buen clima que se vive puertas adentro: “Nosotros con ella”.

Además, al ser consultada sobre posibles cambios en el formato o en los integrantes de Cortá por Lozano, la conductora fue tajante: “Por ahora no hay planes de cambio”.

Así, la figura de Telefe echó por tierra todas las versiones y ratificó la continuidad de Evangelina Anderson y del actual esquema del programa, que se mantiene firme como uno de los más vistos de la franja.