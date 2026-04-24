Yipio cruzó con todo a Brian Sarmiento tras una frase sobre su hija y lo dejó expuesto en Gran Hermano

El cruce dejó en evidencia las tensiones que atraviesan los participantes y sumó un nuevo capítulo de polémica dentro de la casa más famosa del país, donde las diferencias personales y las estrategias de juego se entrelazan en cada discusión.

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Cuál fue la cruel frase del representante de Brian Sarmiento que generó polémica

La participación de Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo generó impacto dentro de la casa, sino que también desató un fuerte revuelo fuera del programa y hasta en el plano internacional. Mientras el exfutbolista intenta mantenerse en competencia, en el exterior volvieron a resonar las denuncias de sus ex parejas, quienes lo acusan de incumplir con las obligaciones económicas hacia sus hijas, un conflicto que, según trascendió, se arrastra desde hace tiempo.

En este escenario, Diana -residente en España y madre de sus dos hijas mayores- y Tessie Poza, instalada en Alemania junto a la pequeña Frida, decidieron hacer pública la situación. Ambas señalaron que Sarmiento no solo mantiene deudas de manutención, sino que además cuestionaron su rol como padre, asegurando que se habría desentendido de las menores.

Con el tema instalado en los medios, Leandro Salmeri, representante del exjugador, rompió el silencio este viernes en A la Barbarossa. Allí buscó dar su versión y mostrar lo que definió como “la otra cara”, en un momento clave para Sarmiento, que se encuentra en placa y con riesgo de abandonar el reality.

Durante la entrevista, Salmeri fue contundente: “Es cierto que Brian tuvo problemas económicos por lo que dejó de pagar alimentos a Frida, la hija que vive en Alemania. A ella le adeuda 12 millones de pesos porque su situación no le permitió afrontar las obligaciones como padre”. Sin embargo, diferenció el caso de Diana: “Con Diana, la ex que vive en España, tiene otro tipo de problemas. Con ella no es una cuestión económica sino de otro tipo y no me quiero meter ahí porque es más delicado”.

El representante también subrayó que la situación comenzó a encaminarse desde el ingreso de Sarmiento al reality: “Eso nadie lo cuenta pero él desde que empezó a cobrar, empezamos a pagar. Es algo que se acordó entre abogados y no había necesidad de salir a contarlo”.

Y cerró con una reflexión sobre el trasfondo del conflicto: “La relación fue muy buena hasta que Brian se quedó sin trabajo. Ahí empezaron los problemas entre adultos que lamentablemente pagan los chicos. Me duele muchísimo porque es una buena persona”.