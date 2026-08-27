Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (16 + 5) - 4 × (35 - 7) + 32.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (16 + 5) - 4 × (35 - 7) + 32.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
16 + 5 = 21 | 35 - 7 = 28
La expresión queda así: 5 × 21 - 4 × 28 + 32
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
5 × 21 = 105 | 4 × 28 = 112
La expresión queda así: 105 - 112 + 32
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
105 - 112 = -7 |
-7 + 32 = 25
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si toda la operación se resolviera simplemente de izquierda a derecha. Por eso, este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y practicar cálculo rápido de una manera entretenida.