Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

16 + 5 = 21 | 35 - 7 = 28

La expresión queda así: 5 × 21 - 4 × 28 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 21 = 105 | 4 × 28 = 112

La expresión queda así: 105 - 112 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

105 - 112 = -7 |

-7 + 32 = 25

Resultado final: 25

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si toda la operación se resolviera simplemente de izquierda a derecha. Por eso, este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y practicar cálculo rápido de una manera entretenida.