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VUELVE A OPERAR

Reabre Aeroparque: a qué hora volverá a operar tras el cierre temporal

El Aeroparque Jorge Newbery retomará su actividad este jueves desde las 16, luego de permanecer 55 horas cerrado por obras de mantenimiento en la pista principal. Más de 900 vuelos fueron afectados y la reapertura será progresiva, con demoras y reprogramaciones.

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(Foto: archivo)

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El Aeroparque Jorge Newbery volverá a recibir y despachar aviones este jueves desde las 16, después de permanecer 55 horas cerrado por trabajos de mantenimiento en la pista principal. La reapertura marcará el inicio de una normalización progresiva de las operaciones en la terminal porteña.

Leé también Demoras y vuelos cancelados en Aeroparque por las tormentas: cuándo prevén normalizar las operaciones
La actividad aérea continúa afectada por las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. (Foto: archivo)

El primer aterrizaje será el del vuelo AR1733 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Paraná, mientras que el primer despegue previsto será el vuelo AR1464, también de Aerolíneas Argentinas, con destino a Santiago del Estero.

El primer aterrizaje será el del vuelo AR1733 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Paraná. (Foto: archivo)

El primer aterrizaje será el del vuelo AR1733 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Paraná. (Foto: archivo)

Cómo será la reapertura de Aeroparque

La vuelta de las operaciones estará acompañada por demoras y reprogramaciones, debido al impacto que tuvo el cierre sobre el sistema aéreo metropolitano. En total, más de 900 vuelos fueron afectados durante las 55 horas en las que la estación aérea permaneció sin actividad.

Durante ese período, Ezeiza absorbió cerca del 80% de la operación doméstica. El movimiento adicional provocó cierta saturación en los mostradores, algunas demoras en el despacho de equipaje y un aumento del tránsito terrestre hacia el aeropuerto internacional.

Sin embargo, las operaciones aéreas en Ezeiza se desarrollaron normalmente y no se registraron dificultades en los despegues ni en los aterrizajes.

La vuelta de las operaciones estará acompañada por demoras y reprogramaciones, debido al impacto que tuvo el cierre sobre el sistema aéreo metropolitano. (Foto: archivo)

La vuelta de las operaciones estará acompañada por demoras y reprogramaciones, debido al impacto que tuvo el cierre sobre el sistema aéreo metropolitano. (Foto: archivo)

El incremento de pasajeros también impactó en el transporte terrestre. Las empresas del sector reportaron un aumento del 40% en la demanda de servicios hacia Ezeiza entre el martes y el jueves, mientras que taxis y remises reforzaron sus flotas para cubrir la mayor demanda.

En ese marco, Aerolíneas Argentinas informó que logró reubicar al 92% de los pasajeros afectados durante el cierre de Aeroparque, mientras que JetSmart ofreció alternativas de viaje desde Ezeiza y, en algunos casos, desde aeropuertos regionales como Rosario y Córdoba.

Qué trabajos se realizaron en la pista

El operativo previo a la reapertura incluyó inspecciones finales de la pista, calibración de los sistemas de aproximación y verificación del balizamiento.

Técnicos de Aeropuertos Argentina y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) realizaron pruebas desde la madrugada con el objetivo de comprobar que la pista estuviera en condiciones óptimas para retomar las operaciones.

Las obras incluyeron tareas de fresado, repavimentación y mantenimiento preventivo, como parte de un plan de inversión que supera los U$S 85 millones.

Qué mejoras tendrá Aeroparque

Las obras realizadas tienen como objetivo mejorar la seguridad operacional y reducir futuros cierres prolongados.

El plan de modernización también contempla la ampliación de la plataforma norte, mejoras en el hall de check-in, nuevas áreas de preembarque y la optimización del Punto de Inspección y Registro (PIR).

Además, se incorporarán tecnologías destinadas a agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera.

Qué recomiendan las aerolíneas a los pasajeros

Si bien se espera que la jornada de reapertura se desarrolle sin inconvenientes, las demoras se mantendrán hasta la noche. Por ese motivo, las aerolíneas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

También aconsejaron considerar alternativas de transporte ante posibles congestiones en la zona aeroportuaria.

En pocas palabras

  • Aeroparque reabre: Retomará operaciones este jueves desde las 16 tras 55 horas de cierre por obras en pista.
  • Impacto de cierre: Más de 900 vuelos fueron afectados; el 80% de la operación doméstica se derivó a Ezeiza.
  • Recomendaciones: Se aconseja a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y considerar alternativas de transporte.
Resumen generado por Thinkindot AI
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