Reabre Aeroparque: a qué hora volverá a operar tras el cierre temporal

Sin embargo, las operaciones aéreas en Ezeiza se desarrollaron normalmente y no se registraron dificultades en los despegues ni en los aterrizajes.

La vuelta de las operaciones estará acompañada por demoras y reprogramaciones, debido al impacto que tuvo el cierre sobre el sistema aéreo metropolitano. (Foto: archivo)

El incremento de pasajeros también impactó en el transporte terrestre. Las empresas del sector reportaron un aumento del 40% en la demanda de servicios hacia Ezeiza entre el martes y el jueves, mientras que taxis y remises reforzaron sus flotas para cubrir la mayor demanda.

En ese marco, Aerolíneas Argentinas informó que logró reubicar al 92% de los pasajeros afectados durante el cierre de Aeroparque, mientras que JetSmart ofreció alternativas de viaje desde Ezeiza y, en algunos casos, desde aeropuertos regionales como Rosario y Córdoba.

Qué trabajos se realizaron en la pista

El operativo previo a la reapertura incluyó inspecciones finales de la pista, calibración de los sistemas de aproximación y verificación del balizamiento.

Técnicos de Aeropuertos Argentina y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) realizaron pruebas desde la madrugada con el objetivo de comprobar que la pista estuviera en condiciones óptimas para retomar las operaciones.

Las obras incluyeron tareas de fresado, repavimentación y mantenimiento preventivo, como parte de un plan de inversión que supera los U$S 85 millones.

Qué mejoras tendrá Aeroparque

Las obras realizadas tienen como objetivo mejorar la seguridad operacional y reducir futuros cierres prolongados.

El plan de modernización también contempla la ampliación de la plataforma norte, mejoras en el hall de check-in, nuevas áreas de preembarque y la optimización del Punto de Inspección y Registro (PIR).

Además, se incorporarán tecnologías destinadas a agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera.

Qué recomiendan las aerolíneas a los pasajeros

Si bien se espera que la jornada de reapertura se desarrolle sin inconvenientes, las demoras se mantendrán hasta la noche. Por ese motivo, las aerolíneas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

También aconsejaron considerar alternativas de transporte ante posibles congestiones en la zona aeroportuaria.