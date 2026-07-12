Mirtha Legrand habló de sus memes virales sobre Egipto y reveló qué le dijo la mamá de Messi

“¡Pero qué partido, eh!”, agregó al instante sobre el sufrimiento que sintió como todos los argentinos por el épico partido que logró remontar Argentina tras ir perdiendo por dos goles faltando pocos minutos.

Mirtha Legrand contó detalles de la sorpresiva llamada de la madre de Messi

Mirtha Legrand recordó en ese contexto la llamada que recibió de Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, apenas terminado el partido de Argentina frente a Egipto.

"Creo que no lo viviremos en muchos años, fue un final impresionante esos tres goles imprevistos que perdía Argentina y nos teníamos que ir. Yo lloré de emoción", reconoció sobre los instantes posteriores a la finalización de ese tremendo partido.

Y ahí contó cómo fue la conversación telefónica que tuvo con la mamá de Lionel Messi: "Saben que en ese momento sonó mi teléfono y ¿saben quién era? La mamá de Messi. Yo hablo a veces, no muy seguido con ella", le comentó a sus invitados.

"Me decía que soy un amor Mirtha y yo lloraba. Éramos dos lloronas llorando, ella con un motivo muy distinto al mío, como madre, estaba emocionadísima. Cortamos enseguida porque queríamos seguir viendo todo. Ese momento no lo olvidaré mientras viva”, concluyó la conductora visiblemente conmovida.