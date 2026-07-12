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Mirtha Legrand habló de sus memes virales sobre Egipto y reveló qué le dijo la mamá de Messi

Mirtha Legrand se refirió a los memes con su imagen tras la histórica victoria de Argentina frente a Egipto y qué habló en privado con Celia, la madre de Messi.

12 jul 2026, 09:40
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Mirtha Legrand habló de sus memes virales sobre Egipto y reveló qué le dijo la mamá de Messi

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Mirtha Legrand habló de sus memes virales sobre Egipto y reveló qué le dijo la mamá de Messi

Mirtha Legrand habló de sus memes virales sobre Egipto y reveló qué le dijo la mamá de Messi

Mirtha Legrand recibió en su mesa del sábado 11 de julio a los actores Marta González, Gabriela Sari, Juan Gil Navarro y el médico cardiólogo Mario Fitz Maurice.

En la charla con los invitados, la conductora recordó la catarata de memes que la tuvo como principal protagonista tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026.

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Chiquita contó que quedó sorprendida por la creatividad de los usuarios en las redes y se repasó varios de los memes virales que inundaron las redes.

“Y a mí que me compararon con Cleopatra. Los memes y todo lo que se armó, yo no salía de mi asombro. Los memes... ¡es buenísimo!”, expresó Mirtha Legrand entre risas al aire en su programa por El Trece.

“¡Pero qué partido, eh!”, agregó al instante sobre el sufrimiento que sintió como todos los argentinos por el épico partido que logró remontar Argentina tras ir perdiendo por dos goles faltando pocos minutos.

Mirtha Legrand contó detalles de la sorpresiva llamada de la madre de Messi

Mirtha Legrand recordó en ese contexto la llamada que recibió de Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, apenas terminado el partido de Argentina frente a Egipto.

"Creo que no lo viviremos en muchos años, fue un final impresionante esos tres goles imprevistos que perdía Argentina y nos teníamos que ir. Yo lloré de emoción", reconoció sobre los instantes posteriores a la finalización de ese tremendo partido.

Y ahí contó cómo fue la conversación telefónica que tuvo con la mamá de Lionel Messi: "Saben que en ese momento sonó mi teléfono y ¿saben quién era? La mamá de Messi. Yo hablo a veces, no muy seguido con ella", le comentó a sus invitados.

"Me decía que soy un amor Mirtha y yo lloraba. Éramos dos lloronas llorando, ella con un motivo muy distinto al mío, como madre, estaba emocionadísima. Cortamos enseguida porque queríamos seguir viendo todo. Ese momento no lo olvidaré mientras viva”, concluyó la conductora visiblemente conmovida.

     

 

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