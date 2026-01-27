Aumento AUH febrero 2026: a cuánto se va con la Tarjeta Alimentar
ANSES confirmó el aumento de la AUH para febrero 2026. Con la suba por inflación y la Tarjeta Alimentar, mirá cuánto se cobra según la cantidad de hijos.
Aumento AUH febrero 2026: a cuánto se va con la Tarjeta Alimentar
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para febrero 2026, tras la publicación de la Resolución 23/2026 en el Boletín Oficial. La actualización se aplica en el marco del esquema de movilidad mensual por inflación y alcanza a millones de familias en todo el país.
También quedaron ratificados los montos de la Tarjeta Alimentar, que se pagan de manera automática y se suman al haber mensual, conformando un ingreso clave para los sectores de menores recursos. La prestación no tendrá incrementos en el mes de febrero.
De cuánto es el aumento de la AUH en febrero 2026
La AUH recibe en febrero un aumento del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre informada por el INDEC. El ajuste se aplica bajo la fórmula de movilidad vigente, establecida por el Decreto 274/24, que actualiza los haberes de forma mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un desfase de dos meses.
Este incremento alcanza a las asignaciones previstas en la Ley 24.714, entre ellas la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE).
AUH febrero 2026: cuánto se cobra por hijo
Con la actualización confirmada por ANSES, el monto total de la AUH en febrero pasa a ser de:
$129.070 por hijo
Como ocurre todos los meses, el organismo paga el 80% del haber, mientras que el 20% restante se retiene y se cobra a fin de año tras la presentación de la Libreta AUH.
De esta manera, el monto que se cobra en febrero es de:
$103.256 por hijo
La AUH está destinada a personas desocupadas, trabajadores informales, monotributistas sociales y empleadas de casas particulares.
Tarjeta Alimentar: montos confirmados para febrero
Además del aumento de la AUH, ANSES confirmó que en febrero se mantienen los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar, que se pagan de forma automática en la misma cuenta bancaria.
Los importes son los siguientes:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
No es necesario realizar ningún trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar: el dinero se acredita junto con la AUH u otra prestación compatible.
AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en febrero
Con el aumento confirmado, el ingreso total de una familia que cobra AUH y Tarjeta Alimentar queda de la siguiente manera:
1 hijo:
$103.256 de AUH + $52.250 = $155.506
2 hijos:
$206.512 de AUH + $81.936 = $288.448
3 hijos o más:
$309.768 de AUH + $108.062 = $417.830
Estos montos no incluyen otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, en los casos en que corresponda.
Quiénes cobran el aumento de AUH según la Resolución 23/2026
La Resolución 23/2026 establece que el aumento alcanza a:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)
Trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley 24.714
Beneficiarios del SIPA, PUAM y pensiones no contributivas
El régimen es de carácter nacional y obligatorio, y el aumento se aplica de forma automática.