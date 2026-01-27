Aumento AUH febrero 2026: a cuánto se va con la Tarjeta Alimentar

AUH febrero 2026: cuánto se cobra por hijo

Con la actualización confirmada por ANSES, el monto total de la AUH en febrero pasa a ser de:

$129.070 por hijo

Como ocurre todos los meses, el organismo paga el 80% del haber, mientras que el 20% restante se retiene y se cobra a fin de año tras la presentación de la Libreta AUH.

De esta manera, el monto que se cobra en febrero es de:

$103.256 por hijo

La AUH está destinada a personas desocupadas, trabajadores informales, monotributistas sociales y empleadas de casas particulares.

ANSES_calendario

Tarjeta Alimentar: montos confirmados para febrero

Además del aumento de la AUH, ANSES confirmó que en febrero se mantienen los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar, que se pagan de forma automática en la misma cuenta bancaria.

Los importes son los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

No es necesario realizar ningún trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar: el dinero se acredita junto con la AUH u otra prestación compatible.

ANSES_AUH_Alimentar

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en febrero

Con el aumento confirmado, el ingreso total de una familia que cobra AUH y Tarjeta Alimentar queda de la siguiente manera:

1 hijo: $103.256 de AUH + $52.250 = $155.506

2 hijos: $206.512 de AUH + $81.936 = $288.448

3 hijos o más: $309.768 de AUH + $108.062 = $417.830

Estos montos no incluyen otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, en los casos en que corresponda.

Quiénes cobran el aumento de AUH según la Resolución 23/2026

La Resolución 23/2026 establece que el aumento alcanza a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)

Trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley 24.714

Beneficiarios del SIPA, PUAM y pensiones no contributivas

El régimen es de carácter nacional y obligatorio, y el aumento se aplica de forma automática.