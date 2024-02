TODOS LOS AUMENTOS DE ANSES marzo 2024: uno por uno, para que sepas todo

Los beneficiarios de esta suba incluyen a diversos sectores, como los que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Pensión no Contributiva por Vejez, la Pensión no Contributiva por Invalidez, la Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os, las Pensiones Graciables a cargo de ANSES, y otras Pensiones No Contributivas.

Además, la Ley de Movilidad también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y Familiares (SUAF), con incrementos que buscan garantizar una mejora en los ingresos familiares.

En otro orden de modificaciones, el Gobierno, a través del Decreto 194 firmado por el presidente Javier Milei y su Gabinete, anunció cambios en las condiciones para acceder a las asignaciones familiares que liquida ANSES.



El techo que regía desde diciembre de 2023, de $1.980.000 por integrante y $3.960.000 como tope máximo del grupo familiar, ha quedado sin efecto. Ahora, el límite desciende a $1.077.403 por integrante y $2.154.806 como máximo para el grupo familiar.

Esta medida implica que menos personas serán elegibles para recibir asignaciones familiares, ya que se considera el "Ingreso del Grupo Familiar" (IGF), que incluye diversas fuentes de ingresos, desde remuneraciones brutas hasta sumas originadas en prestaciones contributivas y no contributivas.

La liquidación del bono de $70.000 se llevará a cabo en la misma fecha de pago de los haberes, según el calendario establecido por ANSES. Para las Pensiones No Contributivas, los pagos se realizarán según la terminación del documento, iniciando el viernes 1 de marzo.





¿Qué jubilados y pensionados con haber mínimo cobran el nuevo aumento?

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensión no Contributiva por Vejez

Pensión no Contributiva por Invalidez

Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os

Pensiones Graciables a cargo de ANSES

Otras Pensiones No Contributivas

¿Qué otras prestaciones se actualizan por la Ley de Movilidad?

Cabe recordar que el aumento por Ley de Movilidad también impacta en la liquidación de prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y Familiares (SUAF).

Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH)

Asignación Universal por Hija e Hijo con Discapacidad

Asignación por Embarazo

Asignación Familiar por Hija e Hijo

Asignación Familiar por Hija e Hijo con Discapacidad

Asignación por Prenatal

Asignación por Nacimiento

Asignación por Adopción

Asignación por Matrimonio

Asignación por Cónyuge

Ayuda Escolar Anual

Complemento Leche - Plan 1000 días

Aumento para jubilados y pensionados ANSES: ¿Cuándo se cobra?

La liquidación del bono de $ 70.000 se pagará en la misma fecha de pago de los haberes establecido en el calendario de cobros de ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 1 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 4 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: martes 5 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 6 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 7 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

Documentos terminados en 0: viernes 8 de marzo

Documentos terminados en 1: lunes 11 de marzo

Documentos terminados en 2: martes 12 de marzo

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de marzo

Documentos terminados en 4: jueves 14 de marzo

Documentos terminados en 5: viernes 15 de marzo

Documentos terminados en 6: lunes 15 de marzo

Documentos terminados en 7: lunes 18 de marzo

Documentos terminados en 8: martes 19 de marzo

Documentos terminados en 9: miércoles 20 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes superiores