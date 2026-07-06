Ya es oficial: La excelente decisión de ANSES que beneficia a todos

Ante ese escenario, ANSES resolvió adelantar parte del cronograma, especialmente para quienes perciben la jubilación mínima y para algunos beneficiarios de asignaciones familiares.

La medida tiene como objetivo evitar retrasos en los depósitos y garantizar que millones de personas puedan disponer de sus ingresos en tiempo y forma.

En ese contexto, el organismo estableció que las primeras acreditaciones comenzarán el miércoles 8 de julio, una fecha que beneficiará a quienes tienen DNI terminados en 0 y 1 dentro del grupo de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Quiénes están incluidos en el calendario de pagos

El cronograma difundido por ANSES comprende a un amplio universo de beneficiarios. Entre ellos se encuentran:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Personas que cobran la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de asignaciones por Prenatal.

Titulares de Asignación por Maternidad.

Personas que perciben Asignaciones de Pago Único, como matrimonio, nacimiento o adopción.

Cada prestación mantiene un cronograma específico, aunque todos siguen el criterio habitual de distribución según la terminación del DNI.

Calendario de pago para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo serán los primeros en comenzar a cobrar durante julio.

El cronograma confirmado es el siguiente:

Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1 .

DNI terminados en . Lunes 13 de julio: DNI terminado en 2 .

DNI terminado en . Martes 14 de julio: DNI terminado en 3 .

DNI terminado en . Miércoles 15 de julio: DNI terminado en 4 .

DNI terminado en . Jueves 16 de julio: DNI terminado en 5 .

DNI terminado en . Viernes 17 de julio: DNI terminado en 6 .

DNI terminado en . Lunes 20 de julio: DNI terminado en 7 .

DNI terminado en . Martes 21 de julio: DNI terminado en 8 .

DNI terminado en . Miércoles 22 de julio: DNI terminado en 9.

El adelanto del pago del 8 de julio constituye una de las principales modificaciones respecto de un calendario habitual, ya que permite que un importante grupo de beneficiarios cobre antes del comienzo del fin de semana largo.

Fechas para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo comenzarán a cobrar una vez finalizadas las acreditaciones del primer grupo.

Las fechas establecidas son las siguientes:

Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1 .

DNI terminados en . Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3 .

DNI terminados en . Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5 .

DNI terminados en . Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7 .

DNI terminados en . Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.

De esta manera, el cronograma se extenderá hasta los últimos días del mes para completar el pago de todos los jubilados y pensionados alcanzados por el sistema previsional.

Cuándo cobran AUH, AUE y Asignación Familiar por Hijo

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también cuentan con un calendario definido.

Las acreditaciones quedaron establecidas de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 8 de julio.

8 de julio. DNI terminado en 1: 10 de julio.

10 de julio. DNI terminado en 2: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminado en 3: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminado en 4: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminado en 5: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminado en 6: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminado en 7: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminado en 8: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminado en 9: 22 de julio.

Este grupo reúne a millones de familias en todo el país, por lo que el cronograma busca distribuir las acreditaciones de manera ordenada para evitar demoras y facilitar la operatoria bancaria.

Asignación por Prenatal: todas las fechas de cobro

ANSES también difundió el cronograma correspondiente a quienes reciben la Asignación por Prenatal.

Las fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de julio.

10 de julio. DNI terminados en 2 y 3: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminados en 4 y 5: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminados en 6 y 7: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminados en 8 y 9: 16 de julio.

Como sucede con el resto de las prestaciones, el esquema busca distribuir los pagos durante varios días para garantizar una mejor atención en las entidades bancarias.

Asignación por Maternidad: período de pago confirmado

En el caso de la Asignación por Maternidad, ANSES informó que no habrá diferencias según la terminación del DNI.

Todos los beneficiarios podrán percibir la prestación entre el 10 de julio y el 10 de agosto, dentro del período establecido por el organismo previsional.

Esta modalidad permite una mayor flexibilidad para quienes reciben este beneficio.

Asignaciones de Pago Único: matrimonio, nacimiento y adopción

También quedó confirmado el cronograma para las Asignaciones de Pago Único, destinadas a cubrir distintos acontecimientos familiares.

En este caso, el calendario comprende las prestaciones por:

Matrimonio.

Nacimiento.

Adopción.

Todos los beneficiarios, sin importar la terminación del DNI, podrán cobrar desde el 10 de julio hasta el 10 de agosto.

La importancia de consultar el calendario antes de asistir al banco

Desde ANSES recuerdan que cada beneficiario debe verificar la fecha exacta que le corresponde, ya que las acreditaciones continúan realizándose de manera escalonada según la terminación del documento.

Esta modalidad evita la concentración de personas en las sucursales bancarias y permite una atención más ordenada durante todo el mes.

Además, quienes cobran mediante cuenta bancaria pueden consultar previamente si el dinero ya fue acreditado utilizando los canales electrónicos disponibles, evitando traslados innecesarios.

Un calendario adaptado al fin de semana largo

El esquema especial diseñado para julio responde exclusivamente a la presencia del feriado nacional del 9 de julio y del día no laborable del 10, dos jornadas que modifican el funcionamiento habitual de bancos y organismos públicos.

Por ese motivo, ANSES decidió anticipar algunas acreditaciones, principalmente para los jubilados que perciben el haber mínimo y para parte de los titulares de asignaciones familiares.

Con esta reorganización, el organismo busca que los beneficiarios puedan disponer de sus haberes antes del inicio del receso, evitando inconvenientes derivados de la suspensión de la actividad administrativa y financiera durante esos días.

El calendario completo ya quedó establecido y permitirá que millones de jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales conozcan con anticipación la fecha exacta en la que recibirán sus ingresos correspondientes a julio, manteniendo el esquema habitual de pagos por terminación de DNI, aunque con los ajustes necesarios para contemplar el fin de semana largo.