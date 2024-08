Afirman que Fernando Burlando fue un problema para la investigación en el caso Loan: el motivo

“El ingreso de Fernando Burlando y de Gustavo Briend, dos abogados muy buenos, uno de Buenos Aires y el otro de Chaco, le ponía al caso Loan un escenario distinto”, advirtió.

González Prieto recordó que cuando se conoció que el famoso letrado se sumaba surgió un interrogante: “Lo que nosotros nos preguntábamos era lo siguiente. ¿El ingreso de Burlando era positivo o negativo para la causa?”.

El periodista consideró que la participación de Burlando fue "un factor de presión". “Mirándolo desde afuera, lo mirabas como un factor de presión. Y ese factor de presión generó inconvenientes para la causa”, explicó.

“A ver, no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Cuando vos vas a una provincia que tiene su poder judicial, su poder político, su poder policial, su sociedad muy bien constituida, con su lógica local, y viene alguien de afuera, es como cuando vos vas a jugar de visitante”, detalló.

“La llegada de Burlando a Corrientes fue ‘che, Burlando mirá que juega de visitante, no nos va a venir a enseñar a nosotros cómo se investiga. No nos va a venir a marcar la cancha, no nos va a venir a cambiar todo’”, expuso.

El panelista remarcó que “y eso creo que, a la larga, terminó generando un problema para la investigación”.

Al cierre del tema, Estefi Berardi recordó lo que manifestó Burlando y enfatizó que fue contundente con sus dichos. “Lo que dijo Burlando es ‘yo molestaba porque estaba investigando y ahora la familia de Loan se está pegando mucho al gobernador Valdés’. Y Burlando iba en contra del gobernador Gustavo Valdés”, señaló.

Fernando Burlando encaró al hermano de Loan y explotó indignado ante las críticas a su trabajo

La búsqueda de Loan Danilo Peña, que desapareció de la casa de su abuela hace 70 días se ha convertido en uno de los grandes temas del año por las versiones encontradas sobre su paradero, y el abogado Fernando Burlando le salió al cruce de quienes critican su labor.

En una nota con A24, acompañado por José, el hermano del menor, el letrado explotó y se dirigió a quienes cuestionaron los progresos en el caso, en el que decidió tomar cartas ante las notorias contrariedades que observó desde el principio.

“Nosotros estamos poniendo un gran esfuerzo. Y no lo hacemos por plata, no nos llevamos ni un peso. No sé otros. Y uno tiene que escuchar críticas. He buscado a Loan como un perro. Yo y todo mi equipo de trabajo”, afirmó.

“José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”, siguió Burlando.

En ese sentido, el abogado manifestó que en esta búsqueda, hasta ahora infructuosa, están “arriesgando su patrimonio y su vida”. “Yo no sé quién es el que critica realmente, pero, José te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché”, indicó.

“Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás”, añadió, antes de apostar a su continuidad en el caso, y enfatizó: “José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro”.

El joven, por su parte, expresó que espera ansioso la pronta resolución del caso, pidiendo que aparezca pronto su hermanito, y le dio su apoyo a Burlando. “Veo las cosas que hace todos los días”, destacó.