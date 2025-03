La desagradable actitud de Sandra en Gran Hermano que generó una ola de críticas

Lo cierto es que entre los televidentes, esto provocó una fuerte repercusión y muchos se mostraron preocupados ya que Sandra es quien está mayormente al mando de las comidas y preparaciones.

"Es un asco esta mujer que la saquen de la cocina urgente, cada vez que la veo cocinando esta haciendo algo antihigiénico", "Cocina para toda la casa y contamina los alimentos", "Rajen a esa mujer por asquerosa!", "Que gran hermano le llame la atención frente a todos", comentaron.

Tras ser fulminada, Chiara estalló contra Sandra en Gran Hermano 2024: "No sos el centro del mundo"

Luego de que la líder de esta semana, Juliana 'Furia' Scaglione, fulminara a Chiara Mancuso, la morocha se cruzó con Sandria Priore en Gran Hermano 2024 (Telefe).

En medio de la cocina, Chiara le aseguró a Sandra que Furia la subirá a placa el jueves. "Puede ser", le respondió la pescadera sin darle demasiada atención.

Acto seguido, también afirmó que ella sabía que la tatuada la iba a fulminar porque percibe "energéticamente a las personas”. "Si viene por alguien es porque esa persona es importante en esta edición", dijo Chiara muy segura.

"Sí, igualmente a mí no me gustaría que me fulminara", le contestó Sandra. "Sí, por eso, cuando entró vos le chupaste el o..., yo no. Vos y Ulises son iguales", disparó Mancuso filosa.

"Dijo que fulminó por lo que vio de afuera", le respondió Sandra.

Más adelante, cuando Chiara se fue, Sandra se quedó hablando en el comedor con Juan Pablo De Vigili y Santiago 'Tato' Algorta y lanzó durísima: “El problema que tiene ella es su ego. No puede soportar que Furia la haya fulminado".

Además, la discusión entre Chiara y Sandra siguió en la habitación cuando la más joven le recriminó que “hace comentarios mala leche”. “Yo estaba hablando con ella (Lourdes Ciccarone) antes de que vos llegaras. No sos el centro del mundo”, le respondió irritada.