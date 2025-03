La máxima preocupación del papá de Jésica Cirio por la situación de su hija tras la detención de Piccirillo

“Estoy preocupado por ella pero hace más de diez años que no tengo ningún contacto. Yo siempre intento, le mando mensajes, hace dos días fue el cumpleaños y le mandé por X porque no tengo otra forma. Nunca tengo respuesta”, explicó Horacio en primer lugar.

Luego, en cuanto a la causa y todo lo sucedido con Elías reconoció: “Estas me cosas me ponen mal”.

Por otro lado, le preguntaron si en algún momento pensó en la posibilidad de que su hija quedara presa y admitió: “Si por supuesto, claro. ¿Cómo no voy a tener miedo? Yo creo que igual que no porque no está tan involucrada como pareciera”.

"En esta causa no hay ninguna mención a Jesica Cirio como parte de las maniobras. En esta causa es absolutamente ajena y no tiene nada que ver, por lo menos en lo que se ha aportado hasta ahora”, le remarcó entonces el abogado D’Alessandro.

Se filtró cuántas propiedades llegó a comprarse Jésica Cirio con su carrera de modelo

Después de su escandalosa separación de Martín Insaurralde, nuevamente Jésica Cirio quedó en el ojo de la tormenta. Ahora, por la detención de su aún marido -Elías Piccirillo- quien fue detenido tras un intento de fuga luego de ser acusado por una estafa millonaria.

En este contexto, fue Evelyn Von Brocke quien dio a conocer en Mujeres Argentinas (El Trece) la enorme fortuna en propiedades que la modelo logró amasar antes de sus dos casamientos.

“Ella tuvo un muy buen manager que fue Leandro Rud, con el cual fui a buscar la información en su momento”, deslizó la periodista mientras en el programa entrevistaban a Horacio, el padre de Jésica Cirio con el que la modelo no tiene contacto desde hace muchos años.

Así, detalló: “Él me contó que él captaba a todas las modelos que no reunían en esa época la altura y las medidas determinadas para ser modelo de pasarela y armó una muy grande agencia donde él no les daba el dinero directamente de aquellas publicidades, por no meterme en temas que no quisiera".

Fue allí que la periodista reveló que Rud le daba en pozo departamentos, por lo que Jésica Cirio "llegó a tener 42 departamentos", y concluyó asegurando que la modelo “no fue una persona que no tenía dinero cuando se casó. Ella trabajó y lo ganó“.