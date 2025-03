Marcela Tinayre confesó cuál es la firme postura de Mirtha Legrand en el conflicto con su histórico chofer

"Esto está manejando por los administradores de mamá y por ahí Marcelo no sabía y pasó algo raro, entonces hay que llegar a un acuerdo y se verá", precisó la conductora. Y evitó luego dar los nombres de esos administradores encargados del tema.

Sobre cómo está Chiquita con este tema, Marcela Tinayre comentó: "Mamá está regia, muy bien de humor. Los comentarios son una cosa, la realidad es otra. Aparte para qué a esta altura de la vida mentir o decir cosas es un absurdo cuando todo se puede saber".

Y reveló cuál es la intención de Mirtha Legrand en este conflicto: "Quiere que se revuelva el tema, eso sí. Eso puede generar que te sientas descolocada pero creo que todo va a tener un feliz arreglo".

Ante lo sucedido con el ahora ex chofer, Tinayre confirmó que mucha gente se postuló para ocupar su puesto: "Mamá tiene rutinas. ¿Sabés la cantidad de personas que se han presentado voluntariamente? Muchísimos, en mi casa me tiraban papelitos. Me sorprendió la falta de trabajo también".

Por qué echaron al histórico chofer de Mirtha Legrand: los polémicos motivos

"Echaron a Marcelo, el histórico chofer de Mirtha Legrand. 30 años llevándola a todos lados. Siendo aparte un hombre leal y de confianza de Mirtha", anunció Adrián Pallares este martes en Intrusos, América Tv, y adelantó que esta decisión probablemente generará un escándalo familiar.

Fue allí que Rodrigo Lussich remarcó que la conductora quedó "un poco como espectadora de esta situación", ya que "nunca hubiera querido perder a Marcelo porque no fue una decisión de ella".

Así, el periodista uruguayo reveló que se trata de un reclamo económico del chofer que hace que quienes manejan las finanzas de Mirtha: su nieto y la empresa de su nieto, tomasen la decisión de desvincularlo.

Aparentemente Marcelo trabajaba de domingo a domingo trasladando a Chiquita, pero también se ocupaba del traslado de los hijos de Juana Viale al colegio, cumplía con labores de mensajería, así como también en ocasiones la llevaba a Marcela Tinayre al aeropuerto, entre otras cosas.

"Y lo que cuentan es que esto viene desde abril del año pasado cuando él habría presentado el primer reclamo pidiendo cobrar las horas extras", detalló Pallares.

Así, tras remarcar que Marcelo ganaba por convenio lo que gana un chofer, desde Intrusos confiaron que Mirtha está muy afligida por la desvinculación de su chofer que habría decidido su nieto ante la negativa al reclamo económico.

Ante esta situación, los conductores de Intrusos señalaron que de no llegar a un acuerdo por las tres décadas de servicio, Marcelo podría reclamar legalmente por sus servicios prestados a Mirtha Legrand, Juana Viale y Marcela Tinayre por separado lo que generaría un escándalo familiar.