La filosa jugada de Tato que deja a Chiara en peligro en Gran Hermano 2024

Ante la jugada de Furia, Tato decidió hablar a sus fans y fue contundente con su análisis.

El uruguayo sabe que Luciana Martínez está en riesgo y no está dispuesto a perder a su amiga. Por eso, el muchacho pidió que voten por Chiara Mancuso.

"Me parece que Furia está buscando exponer a Chiara, pero si me voy yo, Luz o Luciana también para ella es un golazo. Está bien. Ella vino a jugar. Por eso, el domingo no es una placa más. El domingo es nosotros o Chiara", expuso Tato.

Gran Hermano 2024: por qué Furia fulminó a Chiara, salvó a Bati y mandó a placa a Tato

Juliana Furia Scaglione sorprendió a todos los televidentes de Gran Hermano 2024 con una arriesgada jugada dentro de la casa como líder de la semana.

La participante decidió subir a la placa de nominados a Santiago Tato Algorta y bajó de la misma a Santiago Bati Larrivey. Además, fulminó a Chiara Mancuso. De esta manera, quedó una numerosa placa de nominados con ocho participantes.

Cuando Santiago del Moro le consultó los motivos de su decisión, Furia fue contundente y aclaró que los iba a dar en el confesionario para la gente. Y así fue.

“Puede hacer el movimiento en la placa. No sabía a quién bajar, la realidad es que pensé en varias personas. Pero lo que pasó en vivo me hizo mucho ruido en la cabeza", comenzó la tatuada su minuciosa explicación.

Y remarcó: "Yo soy de premiar a los jugadores que juegan, que no solamente disfrutan de la casa y que intentan lograr algo, y me pareció que Euge y Selva salieron bien de las placas positivas. Están bien posicionadas y creo que afuera las van a poder ayudar”.

“El movimiento que hice es para dejar al Tridente todo en placa, a ver si pueden empujar para sacar a alguien o darle la posibilidad al público de sacarle una pata a el Tridente, entonces están todos expuestos. Puede ser de manera positiva o negativa”, fundamentó Furia su estrategia.

“No tengo ningún problema con Tato. Es un pibe que está todo el tiempo con la cabeza en el juego y está bueno”, dejó en claro.

Y observó en el final: “Es una placa negativa y ya había subido a Chiara, creo que ellos pueden ir contra Chiara. Creo que la casa quiere sacar a un nuevo pero también le doy la posibilidad al público de sacar a uno viejo".