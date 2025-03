Se filtró cuántas propiedades llegó a comprarse Jésica Cirio con su carrera de modelo

“Ella tuvo un muy buen manager que fue Leandro Rud, con el cual fui a buscar la información en su momento”, deslizó la periodista mientras en el programa entrevistaban a Horacio, el padre de Jésica Cirio con el que la modelo no tiene contacto desde hace muchos años.

Así, detalló: “Él me contó que él captaba a todas las modelos que no reunían en esa época la altura y las medidas determinadas para ser modelo de pasarela y armó una muy grande agencia donde él no les daba el dinero directamente de aquellas publicidades, por no meterme en temas que no quisiera".

Fue allí que la periodista reveló que Rud le daba en pozo departamentos, por lo que Jésica Cirio "llegó a tener 42 departamentos", y concluyó asegurando que la modelo “no fue una persona que no tenía dinero cuando se casó. Ella trabajó y lo ganó“.

Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Elías Piccirillo

Se supo cuál fue la reacción de Jésica Cirio ante la detención de Elías Piccirillo: "Destrozada"

Este jueves durante el mediodía el ex marido de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, fue detenido el barrio de Nordelta por la Prefectura Naval tras ser acusado de plantar drogas en el auto de otro empresario.

El operativo comenzó durante la mañana, cuando los efectivos se presentaron el country Yatch de Nordelta con una orden de allanamiento para el domicilio de Piccirillo, aunque el empresario intentó escaparse, finalmente regresó al lugar y se entregó a la policía.

En este contexto, las miradas apuntaron hacia Jésica, y en Intrusos (América) la periodista Paula Varela compartió información acerca de cómo se encuentra la conductora en medio de la noticia.

“A mí me dicen que está destrozada en este momento”, contó al aire. De todas formas, hasta ahora Jésica no prestó declaraciones ni se presentó al lugar de los hechos, como algunos especulaban.

En cuanto a una posible relación de la mediática con la causa de su ex marido, por el momento la Justicia no determinó ninguna medida en su contra.