Valentina Cervantes reveló detalles íntimos de su reconciliación con Enzo Fernández: "Arreglamos..."

"Tuvimos nuestras charlas. Arreglamos las cosas con las que no estábamos muy de acuerdo. Pudimos acomodarnos bien para seguir por la familia. Y obvio por la pareja. Siempre digo que si no hubiera amor hoy no estaría con Enzo”, expresó sobre cómo fue la reconciliación.

Y agregó: “Yo accedí a darle una segunda oportunidad. Soy de dar segundas oportunidades, y si es mi familia más todavía”.

Más adelante, Pepe Ochoa le consultó cómo encaró la charla el futbolista de la reconciliación. "Fue una charla íntima. Se extrañó todo también: la familia, la pareja, el estar acompañado, no es lo mismo y más afuera", le respondió.

"Cuando fui a Inglaterra no fui con expectativas de nada, estábamos los dos separados. Y era solo el vínculo para que esté con mis hijos. Eso lo dije desde el día uno, que no los iba a separar a mis hijos del papá, pase lo que pase. Y después, sí, nos reencontramos como pareja", contó Cervantes.

Después, Ángel le preguntó sin vueltas: "¿Se blanquearon que hicieron en este lapso?". "No, viste que en esos terrenos es mejor no entrar. Aparte si él estaba soltero, no le puedo recriminar nada", le contestó directa.

Ahí, De Brito lanzó pícaro tras los rumores de romance de la cantante con el deportista: "Vos ponés en el teléfono música: ¿escuchás Nicki Nicole? Sí o no". "Obvio, en el auto, Ojos verdes, me encanta. Olivia (su hija) también", dijo Valentina.

"Pero llega ese rumor y no le preguntás 'che, Nicki Nicole, sí o no, qué pasó'", insistió el comunicador. "No, aparte yo a la chica no la conozco, no la puedo juzgar. No, prefiero no meterme ahí", admitió Cervantes.

"Si están juntos y suena Nicki Nicole, ¿no pone cara rara?", quiso saber Ángel. "No, por ahora no puso. Hay veces que escuchamos Nicki Nicole juntos", cerró.

La primera foto de Enzo Fernández y Valentina Cervantes juntos tras su reconciliación

Luego de que Valentina Cervantes confirmara la reconciliación con Enzo Fernández, el futbolista de la Selección argentina compartió este domingo su primera foto con la modelo, con quien tiene dos hijos, Olivia y Benjamín.

La pareja había anunciado su separación en octubre del año pasado y, en medio de la ruptura, Cervantes había vuelto al país con sus hijos y el deportista se había quedado en Inglaterra.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador del Chelsea compartió una foto junto a Valentina y sus dos hijos y dejó en claro que se dieron una segunda oportunidad en el amor.

"Botón de 'es lo que estabamos esperando'"; "¿Todos estamos felices por Valu, no?"; La foto más esperada por todos los argentinos"; "Revivió el amor"; "Nada más lindo que verlos juntos", fueron algunos de los comentarios que les dejaron sus seguidores a Fernández.