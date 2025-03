Cómo quedó la placa final de Gran Hermano 2024 tras la jugada de Furia

"Dame los motivos generales, los que puedas, los que no rompan el aislamiento", le sugirió el conductor Santiago del Moro. "No puedo, prefiero cuidarme", le respondió Juliana.

Luego, la líder reveló que bajaba de placa a Santiago 'Bati' Larrivey. "Esta persona está en situación de emergencia, porque lo vieron todos acá, sacó una espontánea en la cara de todos", sostuvo la rapada.

Por lo tanto, quedaron nominados en la placa final: Claudio 'Papucho' Di Lorenzo, Chiara Mancuso, Eugenia Ruiz, Gabriela Gianatassio, Luciana Martínez, Tato, Luz Tito y Selva Pérez.

Más tarde, Furia se dirigió hacia el confesionario y explicó los motivos de su jugada. "El movimiento que hice es para dejar al Tridente en placa a ver si pueden llegar a empujar, como ellos quieran, porque ellos van a redireccionar los votos. Seguramente hagan campaña, si quieren quedar, sacarán a alguien en particular. Van los tres juntos. Y si no, darle una oportunidad al público de sacarle una pata al Tridente", expuso.

Bati enfrentó al Tridente y expuso a Luciana en pleno vivo de Gran Hermano 2024

Después de que Santiago 'Tato' Algorta nominara cara a cara a Santiago 'Bati' Larrivey, el jugador disparó contra el grupo del uruguayo, el Tridente, compuesto por Luz Tito y Luciana Martínez en Gran Hermano 2024 (Telefe).

"Sí, tengo para decirle a Santiago y al Tridente. Yo no tengo nada contra el grupo. Los tres individualmente me caen bárbaro. Esto es un juego. Y si yo tengo una estrategia que elijo compartir o no es tema mío", comenzó diciendo Bati.

Y continuó: "Que digan que dije comentarios de Luz o de Luciana, que tampoco. Habiendo pasado lo de la semana pasada, que yo no le di entidad, se la dio Gran Hermano, lo siguen usando para juego. Es frustrante y te juro hasta me lastima, porque yo jamás tuve malas intenciones con nadie de la casa".

Acto seguido, remarcó sobre el Tridente: "No piden perdón, no saben reconocer un error. Luciana, el otro día, nunca me pidió perdón por haber dado vuelta la foto de mi novio. Y sin embargo, siguen usándolo para juego. Ya me harta".

Ahí, el conductor Santiago del Moro le preguntó al grupo si quería decir algo al respecto. "Sí, decirle que sí que cuando hablamos le pedí disculpas. Quizás lo que quiso decir Tato es que las primeras semanas Bati compartía pensamientos en el juego con nosotros, o nos decía que tenía un juego parecido", expresó Luciana.

"¿Al final te pidió disculpas o no?", le preguntó Del Moro a Bati. "Yo no las escuché, pero si dice que sí, acá todas las palabras y todas las cosas se cambian", sostuvo Bati.