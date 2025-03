La palabra de Camila Mayan tras conocerse que su ex, Alexis Mac Allister, será padre

"Nos dijo algo muy cortito: le pregunté por el tema de las cajas, las cosas que habían faltado. Y me dijo que 'mucho de lo que dicen es show'", le comentó el notero. "Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no. Lo que para mí es importante, es importante. Lo que para vos es importante no te voy a juzgar, es tu vida y tus valores", sostuvo la influencer.

Luego, remarcó que le faltaron algunas de sus pertenencias cuando se separó del campeón del mundo: "Lo mostré en un video en YouTube, mostré las fotos de las cajas que habían y las que me encontré. Está todo grabado".

"¿Por qué creés que dicen que hacés show con esto?", le consultó el movilero. "Yo no soy una persona que minimiza lo que le pasa al resto, ni lo que hace el resto, pero hay gente sí es así", le contestó.

Ángel de Brito confirmó un embarazo bomba: un campeón del mundo será papá

Una noticia bomba explotó en LAM (América Tv). Ángel de Brito dio a conocer que Alexis Mac Allister y Ailén Cova están esperando un hijo.

"Alexis Mac Allister va a ser papá por primera vez. ¡Felicitaciones para los dos!", anunció el conductor.

Ángel precisó que esta semana, Alexis y Ailén compartieron la noticia con su círculo de confianza. "Ailén está en el tercer mes de embarazo. Hoy es terminaron de decir a su familia y sus seres queridos", agregó.

En las redes sociales, el jugador y su pareja compartieron un emotivo video del momento en el cual se enteraron de la feliz noticia.

En la publicación también se ve la primera ecografía y un beso apasionado de ellos, celebrando el hermoso presente que están viviendo.