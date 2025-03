La poderosa razón por la que durante varios años Wanda Nara no quiso volver al país tras casarse con Maxi López

Entrevistada por la revista Gente, por aquel entonces Wanda Nara explicó que su reticencia a regresar a su tierra natal nada tenía que ver con problemas legales o escándalos mediáticos. Simplemente le tenía fobia a los aviones.

Wanda Nara en avión privado.jpeg

"El motivo porque el venía poco al país (especialmente durante los primeros años afuera) era muy concreto y, no sé si lo conté alguna vez, tenía pánico a volar", reveló la mayor de la Nara.

Así como reconoció: "Hoy, a la distancia y ya sin esa fobia, me arrepiento mucho de algunos cumpleaños que me perdí por no poder subirme a un avión: me paralizaba la simple idea de tener que comprar un pasaje. Es más, recuerdo algunos vuelos en los que aterricé directamente acostada en el piso del avión. No te imaginás lo bien que se han portado conmigo las azafatas, fui un papelón".

En tanto, en esa misma entrevista confió haber hecho "todo tipo de cursos en las aerolíneas", sin resultado alguno. Pero la cosa cambió cuando nacieron sus hijas. "A esa altura ya comprendía que mi vida era en Europa y que, si no vencía ese miedo, iba a aislarme de mi familia: sólo podía ver a mi hermana, sobrinos y a mi mamá si ellos venían a Italia. De a poco logré adaptarme. Hoy puedo decir que subo a un avión sin problema", concluyó.

Wanda Nara en el Duomo de Milán.jpeg

La decisión más dura de Wanda Nara tras el último escándalo con Mauro Icardi: "Es serio"

El último conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi en el edificio de Chateau Libertador, que quedó registrado en imágenes, parece haber marcado un antes y un después.

En el ciclo Sálvese Quien Pueda (América Tv), Yanina Latorre reveló la determinación que tomó la mediática de cara al futuro para evitar seguir estando en el ojo de la tormenta.

"Wanda está separada de L-Gante igual este fin de semana va a ir a Corrientes por una situación comercial", afirmó primero la conductora sobre el vínculo de Wanda con el cantante.

Embed

Y luego detalló qué camino seguirá Wanda, ya acordado con los profesionales que la asesoran: “Ella no va a trabajar más por un tiempo porque la verdad esto es serio. Ella quedó con su abogado y con su equipo de psicólogas que va a hacer un muy buen tratamiento”.

“Las niñas están con ataques de pánico, eso es serio, y va a haber un giro en la causa de Wanda Nara”, agregó sobre cómo afectó a sus hijas el conflicto con Icardi.

"(Wanda) Va a tener nuevas abogadas que se van a ocupar y ella afirmó responsablemente que se va a hacer cargo de cuidar a los cinco niños y de un tratamiento psicológico", indicó Yanina Latorre.

"Y eso implica no estar expuesta en redes y no hacer más escándalos y quilombo, esa es la realidad”, concluyó la conductora sobre la nueva conducta que implementará Wanda Nara.