Así es el lujoso avión con el que la China Suárez y Mauro Icardi viajarán a Turquía

La China Suárez lleva a juicio a Benjamín Vicuña: todos los detalles.

La China Suárez tenía previsto viajar a Turquía para acompañar a Mauro Icardi y planeaba hacerlo junto a sus hijos, Magnolia y Amancio. Sin embargo, ocurrió algo inesperado: Benjamín Vicuña decidió revocar el permiso de salida del país para los chicos.

Indignada por la situación, la actriz estaría dispuesta a avanzar legalmente contra su ex. "Lo lleva a juicio a Benjamín Vicuña", anunció la periodista Paula Varela en Intrusos (América TV).

"Esto se judicializa. Del lado de La China quieren que la Justicia decida si esto tiene un motivo real o fue un capricho de Benjamín Vicuña", detalló la panelista.

Desde el entorno de La China dejaron entrever que ella quedó desorientada por la decisión de su ex, ya que el viaje estaba planificado con anticipación. "¿En qué se basan para fundamentar la demanda? La China vuela por línea y tiene los pasajes de ida y de vuelta de los chicos. Con lo cual, Benjamín no puede pensar que ella no traería a los niños", agregó.

En diálogo con Intrusos, el actor chileno se refirió a la revocación del permiso de sus hijos para viajar junto a su madre. "La verdad que es un montón todo esto, parece que es algo grave y tiene que ver con el orden de los chicos. Ya hablar de mis hijos es un montón pero lo hago porque ya se instaló un tema de una cosa doméstica, interna y de posibilidades", manifestó.

"Hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo. A veces las cosas fluyen en la familia y otras se complican, lo sabemos. Acá lo único importante es buscar un orden cuando tiene que ver con viajes, como cuando yo me voy a Chile", remarcó.

Finalmente, Paula Varela reveló que en el entorno íntimo de La China consideran llamativo que Vicuña no haya autorizado el viaje de los niños a Turquía, pero sí que queden al cuidado de la madre de la actriz.