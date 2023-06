Así es la vida de Carolina Fal, la mujer que compartió con Santo Biasatti casi 20 años de amor

Es entonces que su vida tomó un rotundo giro, porque decidió comenzar a estudiar medicina y se recibió de médica pediátrica en la Universidad Austral en 2014. Para aquel entonces, Carolina Fal ya se había convertido en mamá por primera vez con Santo Biasatti: Sofía nació en 2011 y Lucía en 2013, mientras que recién en 2019 la pareja se casó en secreto en el registro civil.

Aunque continuó como profesional en el área de salud, primero realizó la residencia en el Hospital Austral de Pilar y luego obtuvo el rol de titular. Durante su carrera profesional, también trabajó en el Hospital de Enfermedades Infecciosas Javier Muñíz.

La actriz Carolina Fal trabajó desde sus inicios en el programa de televisión Clave de Sol y luego fue parte de la serie Zona de riesgo. También se lució en la exitosa novela Resistiré y en cine hizo producciones como Animalada, Gerente en Dos Ciudades y Un Buda. En cuanto al teatro, se destacó en La Casa de Bernarda Alba, Casa de Muñecas y Electra Schock. De esta forma, por su trayectoria profesional ganó como actriz el Martín Fierro y Premio ACE.

Santo y Carolina Fal

La historia detrás del casamiento secreto de Santo Biasatti y Carolina Fal

Santo Biasatti y Carolina Fal se separaron tras 19 años de amor. Augusto Tartúfoli reveló en A la tarde que el periodista y la actriz decidieron terminar su relación y contó cuál habría sido el motivo detrás de la ruptura.

"Se conocieron cunado ella tenía 30 y él, 60. Ahora, Carolina tiene 50, pero Santo tiene 80", recordó el periodista y mencionó qué fue lo que disparó el distanciamiento.

"Aparentemente la que tomó la decisión fue ella. La diferencia de edad empezó a hacer mella en la pareja. La convivencia empezó a ser incómoda", cerró el periodista.

Con 28 años de diferencia, la edad no supuso un problema para la historia de amor que vivieron Santo Biasatti (77) y Carolina Fal (48). Tampoco las internas familiares, ni un casamiento secreto que dejó a la luz varias disputas.

Su matrimonio duró 19 años. Fruto del cual nacieron dos hijas en común : Sofía, nacida en 2011, y Lucía, en 2013. Se conocieron en 2005, cuando Santos estaba al frente del noticiero de Canal 13 y Fal era una de las actrices más talentosas de la televisión

En su momento, el romance revolucionó a la opinión pública. No solo por la diferencia de edad, sino también por el perfil público de ambos. Él mantenía un perfil sumamente reservado y ella solía tener apariciones mediáticas frecuentes.

La entonces actriz debutó en la TV en 1990 con "Clave de Sol", y participó en "Zona de Riesgo", "La Banda del Golden Rocket" y "Resistiré", por la que ganó un Martín Fierro a Mejor Actriz. Además, fue nominada a un Cóndor de Plata como mejor Actriz por su papel en "Monobloc", film de Luis Ortega y participó en varias películas, como "El caso María Soledad Morales".

Sin embargo, Fal decidió salir de la mirada pública, dejó la actuación y en 2007 comenzó a estudiar medicina, carrera de la que finalmente se recibió en el 2014 en la Universidad Austral. En la actualidad, ejerce en el Hospital Muñiz.

Se conocieron por amigos en común en un evento, cuando él todavía estaba en pareja con Ana Petrovic. Poco tiempo después él se divorció de su esposa, con quien ya tenía dos hijos, y se mudó a Puerto Madero para comenzar una historia de amor con la estrella de la TV.

Desde que se conocieron, Santo Biasatti y Carolina Fal eligieron mantener su relación al resguardo de la prensa. Pese a la enorme exposición que han tenido en el medio, el periodista y la actriz nunca fueron amigos de los flashes.

Prueba de ello fue la boda que los unió. Cuando llevaban 14 años de relación, se casaron en secreto. La noticia fue un bombazo para la familia del periodista. De hecho se desató una interna familiar.

En su momento, se habló acerca de una pelea entre los hijos del matrimonio anterior de Santo. El conductor habría optado por invitar a la celebración únicamente a Mariano, con quien pasaba más tiempo, ya que era productor de su programa en Crónica.

Ese día, Santo no modificó su agenda ni lo comunicó a sus colegas y compañeros. Realizó su programa en Crónica, Santo Día, y luego fue a cumplir su ciclo radial en AM 990. La estrategia fue no levantar sospechas para evitar las cámaras.

El periodista de TN, Javier Frabacci, confirmó la noticia en su cuenta de Twitter. "Primicia!! Santo Biasatti y Carolina Fal se casaron hoy por civil, después de muchos años de relación y dos hijas en común. Felicidades!!!", escribió el columnista de espectáculos.