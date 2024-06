Jorge Lanata sufrió una descompensación y fue internado de urgencia

La misma periodista también aseguró que, tras ser estabilizado, Lanata permanece internado por una cuestión de precaución, pero que ya se encontraba en perfecto estado y que por este motivo, se ausentó a sus compromisos laborales.

"Tengo entendido que estaba programado, pero tuvo un pequeño sustito en el medio. Le deseamos lo mejor a Jorge. Ojalá esté bien el domingo, en la gran fiesta de los Martín Fierro de Radio", concluyó.

A su vez, de acuerdo con las palabras de Tauro, la esposa de Jorge, Elba Marcovecchio, habló en comunicación con el medio Teleshow e informó que el periodista "está bien".

Jorge Lanata Jorge Lanata demandará a Javier Milei por "calumnias e injurias" (foto archivo)

Tensión entre Marina Calabró y Jorge Lanata: enojo, escándalo y ¿renuncia?

Este lunes en Intrusos (Intrusos), Pampito dio a conocer que hay cortocircuitos entre Marina Calabró y Jorge Lanata al aire en Lanata sin filtro, el programa del reconocido periodista en Radio Mitre.

"¿Qué está pasando entre Marina Calabró y Jorge Lanata? Desde hace meses que el programa está durando una hora menos y las columnas también están durando menos, la que más sufrió el recorte es la columna de Marina Calabró", planteó el periodista.

"Ella hacía un show dentro del programa. Está durando cada vez menos. Pasó de 45 minutos a durar 15. Hoy duró 12 minutos. Marina no lo está pudiendo caretear al aire", agregó.

Pampito indicó que en Mitre no vieron con buenos ojos la incorporación de la columnista a una emisora de la competencia. "Marina desde que está en El Observador no gustó tanto en Radio Mitre", señaló.

Karina Iavícoli acotó que Marina quiso irse del programa de Lanata. "Ella renunció y volvió sobre sus pasos", añadió. "Cuando le acortan la columna, ella renuncia y logran convencerla para que no se vaya", precisó su compañero.

Por último, Marcela Tauro reveló que, cuando eso sucedió, ella habló con Marina y le dijo que no se tenía que ir. "Yo hablé con ella y fui una de las que le aconsejamos que no se tiene que ir. Me parece ingrato lo que le están haciendo. Cuando Lanata estuvo mal de salud, ella cubrió mucho el espacio", sostuvo.