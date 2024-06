Golpes, gritos e insultos: el video de la fuerte pelea de un ex integrante del Bailando en un bar

“Fue una pelea muy heavy. Cuento el contexto de la situación. Él estaba sentado y había un tipo que todo el tiempo lo grababa. Lo grabó, lo grabó, lo rondaba y llegó un momento que le dijo '¿hasta cuando me vas a estar grabando?'”, reveló Yanina.

Y siguió: “Se hacían los bobos y se reían pero cuando él se acerca y les pregunta por qué lo grababan, le dicen 'cállate put… de mier…' .Ahí él se sintió muy mal, lo empieza a insultar y él es el que da la primera cachetada. El tipo lo enloqueció y ahí se agarraron”.

Por último, pasaron al aire el clip donde se ve a Mariano discutiendo con los otros hombres en el establecimiento y muestra el momento en que comienzan los golpes.

El increíble episodio por el que Mariano de la Canal abandonó el vegetarianismo

Luego del tremendo parecido con el Duki que revolucionó las redes sociales, se conoció una desopilante explicación de Mariano de la Canal sobre por qué abandonó el vegetarianismo.

El fan de Wanda Nara brindó una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro para Infobae donde contó la insólita razón que se volvió viral.

Mariano de la Canal admitió que existió un hecho puntual que lo indignó y por lo tanto, lo llevó a cambiar por completo su decisión de ser vegano.

"Me mordió un perro y me enojé. Me dije 'estoy militando para los animales y viene uno de ellos y me muerde'. Por eso dejé", confió el fan de Wana en la entrevista.

Y remarcó ante la repregunta de la periodista sobre ese insólito episodio: "Sí. Me enojé mucho. La verdad es que militaba para el vegetarianismo y el veganismo, pero me mordió un perro en la calle".

"Pensé que me estaba esforzando un montón para todos ellos y venía uno a morderme... Me fui a McDonald's a comer una hamburguesa", cerró el mediático.