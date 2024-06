La fuerte revelación de Virginia sobre la enfermedad de Furia en Gran Hermano

A raíz de estas versiones, una vez fuera de la casa, Virginia Demo hizo su descargo durante un entrevista en Telefe y sorprendió con una tremenda declaración acerca de la enfermedad de Juliana.

“No le estábamos robando nada a nadie, del resto del presupuesto comprábamos cosas para la casa. Así como los fumadores se dan su gusto personal, nosotros, con muchísima menos plata utilizábamos para darnos un gusto personal. No le sacábamos nada a nadie”, comenzó diciendo.

Luego, se refirió a la salud de la entrenadora y declaró: "Quiero aclarar lo de Furia, porque es muy feo que diga que la enfermamos por quitarle la comida, que también quiero decir que no solo nosotras éramos vizcacheras, el Chino y Mauro avisaban y se compraban tres maples, fruta, no éramos solo nosotras".

“Furia, mucho antes de que pase lo de su diagnóstico, me dijo, y eso debe estar en algún lugar, que ella, antes de entrar, habían creído que tenia eso que ni me gusta nombrar. Si puede ser que por falta de proteínas o algo, le saltara nuevamente. Evidentemente, era preexistente, nadie la enfermó ni le negó la comida", confesó.

Analía Franchín contó que su hermana tiene HIV tras el comentario repudiable de Furia en Gran Hermano

Esta semana, Furia lanzó una frase repudiable en la casa de Gran Hermano sobre las personas que viven con HIV. Al tratar remarcar que se sintió excluida por parte de Marisol, la novia del Chino, la jugadora expresó: "Básicamente conectó con toda la casa y conmigo no. ¿yo qué tengo? ¿Tengo HIV, tengo olor a mierda, qué onda?".

En A la Barbarossa, Georgina Barbarossa condenó a la estratega por sus dichos. "Me importan las declaraciones que hizo Furia, referentes al HIV. A ella se le permite decir una serie de cosas que no son correctas. No se puede, en el 2024, decir una cosa así”, señaló.

Analía Franchín se sumó a la conductora y mencionó que el tema la toca de cerca porque su hermana vive con HIV. "A mí me toca en lo personal. Mi hermana tiene HIV y, gracias a Dios, recibe un tratamiento como muchos enfermos de HIV”, afirmó.

“Furia, atrasa. Entiendo que los ‘80 teníamos miedo de acercarnos a una persona con sida. Yo estaba en la primaria. Pero que Furia lo diga ahora ‘¿qué tengo? ¿HIV?’. No”, siguió.

La panelista indicó que Santiago del Moro debería invitarla a reflexionar a la jugadora. "Estaría bueno que le expliquen a Furia que con una persona con HIV podés tomar mate, podés dormir, podés tener relaciones sexuales cuidándote con la profilaxis adecuada. ¡Desasnen a esta mujer, por favor!”, enfatizó.

Al finalizar, Franchín dijo que no hay que condenar a Furia por su error sino darle información para que no diga algo pude ser estigmatizante para las personas que tiene HIV. "Ella es libre de hacer lo que quiera, pero con este tipo de cosas que atañen a un montón de gente que pasa por esta enfermedad, estaría bueno que le hagan un explicativo. Y lo que digo no es para condenarla. Pero uno no puede decir ‘¿qué tengo HIV?’, cerró.