Tensión cara a cara: la firme amenaza de Furia a Martín en Gran Hermano

En las últimas horas, en las redes sociales, se hizo viral un video, donde se ve a Furia discutiendo fuerte con Martín en el pasillo. El nivel de tensión es tan alto que la situación estuvo a nada de pasar de violencia verbal a física por parte de Juliana.

"Si llega a entrar con esa pelotuda allá, prepárate porque hoy a la noche los re cago otra vez! Hijos de p...!", le dice Furia. "Vení y cagame a palos!", le responde El Chino. "Sabés que no te puedo pegar, sino te hago m...! Sorete!", remata la entrenadora de crossfit.

Gran Hermano: fuerte acusación de la hermana de Furia contra Los Bros

Es un hecho. Furia está dispuesta a ir con todo contra Martín Ku, de cara a la próxima gala de eliminación en Gran Hermano. Todo indica que se viene un mano a mano feroz entre Juliana y El Chino.

La jugadora le declaró la guerra a Martín porque su novia, Marisol, la miró mal: "Vi la cara de la codiciosa novia de Martín, me hizo lo mismo que Delfina (la hija de Virginia Demo) y por eso dije 'que asco'. Odio la gente falsa, me enferma".

En sintonía con la postura de su hermana, Coy Scaglione apuntó contra los Bros. En una nota con Cortá por Lozano, Georgina hizo fuertes declaraciones contra Martín, Bautista y Nicolás.

"Ellos re maltratan también y eso no sale. A Emma le hacen destrato. Lo viví yo. A Furia le viven diciendo 'delirio' y se le ríen en la cara. Lo pude ver y solo muestran cuando Furia grita", advirtió.

Licha, que estaba invitado al programa, defendió a Los Bros. "Decir que los chicos destratan a los demás en la casa, me parece que es algo que no sucede", sentenció el ex GH.

Coy, la hermana de Furia, decidió abandonar voluntariamente la casa de Gran Hermano

Este martes, en Gran Hermano (Telefe), la hermana de Juliana 'Furia' Scaglione, Georgina 'Coy', decidió abandonar la casa más famosa del país.

"Siento que no estoy soportando seguir en la casa y desearía abandonarla, si se puede, y volver a casa", comenzó diciendo Coy durante una charla con el conductor Santiago del Moro.

"¿Vos querés abandonarla esta misma noche?", le consultó el presentador. Y agregó: "Intuyo que debe ser por tu bebé". "Sí, es la Chula 2 (Carla De Stefano). Chula, te amo, pero acá tenemos otra Chulita", dijo bromeando Furia.

"Igual, entiendo, tenés a Rubí, a tu bebita, muy chiquitita. Entiendo las cosas que te pasan por la cabeza y entiendo también que querías estar con tu hermana. Vamos a hacer lo siguiente: que la casa te despida, que Juli te despida, te vas a ir vos, y después ellos van a sacar a uno solo, a otra visita", explicó Del Moro.

Acto seguido, todos los participantes y familiares despidieron a Coy. "A chicos de la casa, los protagonistas, no lo puedo creer haber estado acá y haber compartido este momento. Un placer", expresó la hermana de la tatuada minutos antes de irse.