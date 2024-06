Analía Franchín contó que su hermana tiene HIV tras el comentario repudiable de Furia en Gran Hermano

Analía Franchín se sumó a la conductora y mencionó que el tema la toca de cerca porque su hermana vive con HIV. "A mí me toca en lo personal. Mi hermana tiene HIV y, gracias a Dios, recibe un tratamiento como muchos enfermos de HIV”, afirmó.

“Furia, atrasa. Entiendo que los ‘80 teníamos miedo de acercarnos a una persona con sida. Yo estaba en la primaria. Pero que Furia lo diga ahora ‘¿qué tengo? ¿HIV?’. No”, siguió.

Embed

La panelista indicó que Santiago del Moro debería invitarla a reflexionar a la jugadora. "Estaría bueno que le expliquen a Furia que con una persona con HIV podés tomar mate, podés dormir, podés tener relaciones sexuales cuidándote con la profilaxis adecuada. ¡Desasnen a esta mujer, por favor!”, enfatizó.

Al finalizar, Franchín dijo que no hay que condenar a Furia por su error sino darle información para que no diga algo pude ser estigmatizante para las personas que tiene HIV. "Ella es libre de hacer lo que quiera, pero con este tipo de cosas que atañen a un montón de gente que pasa por esta enfermedad, estaría bueno que le hagan un explicativo. Y lo que digo no es para condenarla. Pero uno no puede decir ‘¿qué tengo HIV?’, cerró.

El repudiable comentario de Furia en Gran Hermano que estigmatiza a las personas con HIV

Furia entró en cólera con la visita de Marisol a la casa de Gran Hermano. La estratega disparó fuerte contra la novia del Chino porque sintió que la miró de mala manera.

"Vi la cara de la codiciosa novia de Martín, me hizo lo mismo que Delfina (la hija de Virginia Demo) y por eso dije 'que asco'. Odio a la gente falsa, me enferme", expresó.

Embed

Más tarde, en una charla con Emma VIch, Juliana siguió manifestándose contra Marisol y, en un momento de enojo, lanzó un comentario estigmatizante hacia las personas que viven con HIV.

"Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta. Sé que no podías hablarme, pero me di cuenta sola porque básicamente me di cuenta cómo te trataba", comenzó diciendo la estratega.

"A mí no me podía ni ver... ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Básicamente conectó con toda la casa y conmigo no. ¿yo qué tengo? ¿Tengo HIV, tengo olor a mierda, qué onda?", completó.

Por último, Furia arremetió contra Martín. "Es una vergüenza. No es por egocéntrica. Boluda, yo trato re bien a Martín.... tomemos unos mates. Eso que pasó, me hizo ver cómo es Martín hoy en día", remató.