Gran Hermano: Furia le exigió a la producción una dura sanción contra Martín

Furia enumeró varias actitudes que tuvo Martín en el pasado, en las que tendría que haber intercedido "El Big" y nada ocurrió. La jugadora está convencida que el líder de Los Bros tiene privilegios y, por ese motivo, no recibe ningún llamado de atención.

"De nuevo se me para de manos... vamos a ver si Gran Hermano, y los psicólogos, se ponen a ver sus expresiones, si son de alguien que me podría llegar a cag... a trompadas. Vamos a ver porque a mí no me perdonan una", exclamó, indignada.

Cada vez falta menos para la final del reality de Telefe, Juliana sabe que tiene altas chances de llegar, pero se siente amenazada por Los Bros, que están unidos desde el día 1.

Furia metió la pata y expuso que le garantizaron su pase a la final de Gran Hermano

Esta semana, en las redes sociales, se hizo viral una charla entre Furia y Coy en la casa de Gran Hermano. En esa conversación, la jugadora lanza una frase que realimenta la teoría que supone que ella es la favorita de la producción y tendría un pase directo a la final.

"El pase a la final, por más que no le guste a alguno, lo voy a tener alguien que tal vez en el afuera peguen el grito del año. ¿Y sabes quién tiene la culpa? Gran Hermano", expresa la entrenadora de crossfit en plan de confesión con su hermana.

Para muchos fans del programa, los dichos de Juliana fueron una confirmación de algo que se viene rumoreando hace semanas: que ella tendría un acuerdo con la producción y le habría garantizado su pase a la final.

Lo cierto es que todavía quedan algunos días para conocer a los tres finalistas. Habrá que esperar para ver si Furia continúa con una buena racha como hasta ahora o alguien logra dar vuelta la historia y sacar a la estratega antes de la final.