Benjamín Vicuña habló tras la dura determinación que tuvo con la China Suárez y sus hijos: "Tengo que..."

En cuanto a las diferencias con la China Suárez y su intención de viajar a Turquía con sus hijos, el artista aclaró que son temas los charla con ella y dejó en claro su postura.

"Hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo, a veces las cosas fluyen en la familia y otras se complican, lo sabemos. Esto despierta mucho odio y son pelotu... que hay que descartar. Acá lo único importante es buscar un orden cuando tiene que ver con viajes, como cuando yo me voy a Chile", reconoció.

"La madre tiene todo el derecho de viajar y estar con su pareja, y los chicos tienen todo el derecho de estar escolarizados, estar con sus hermanos, tener su rutina. Es así, vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella y estar conmigo y estar todo en paz", sentenció Benjamín Vicuña, deseando llegar a punto de entendimiento con su ex.

Y cerró con firmeza este tema: "Mis hijos viven acá y yo vivo acá por mis hijos también. Es un bajón aclarar todo el tiempo este tema, no me gusta. Llevo seis meses dando explicaciones y no es un tema que me corresponde. Sí mis hijos, que tengo que hablar y tengo que actuar. Ojalá podamos sacar esto. Mis hijos no son personajes del espectáculo".

La dura decisión de Benjamín Vicuña con la China Suárez que cambió todos sus planes

En Infama (América Tv) contaron la drástica y repentina decisión que tomó Benjamín Vicuña con respecto al inminente viaje de la China Suárez a Turquía para estar con Mauro Icardi.

"El jueves Vicuña fue a ver a su abogado y cambió en un acto intempestivo los permisos de viaje para sus hijos", reveló Karina Iavícoli en el ciclo conducido por Marcela Tauro.

Y profundizó al respecto: "El jueves Vicuña revocó la autorización libre que tenía hasta ahora Eugenia Suárez para ir de viaje. ¿Por qué hace esto él? Lo que me cuentan es que él habría hablado con su círculo íntimo y que también habría hablado en la semana con Wanda Nara".

"La China viene diciendo que hasta fin de año va a ir y venir y a fin de año se va a instalar", agregó la comunicadora sobre los planes que tenía en mente la actriz para estar cerca de su novio el exterior.