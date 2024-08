Camila Mayan confesó si saldría con otro futbolista luego de Alexis Mac Allister y sorprendió con su postura

“Para mí, nunca digas nunca. No voy a generalizar ni nada por el estilo. Lo que yo hago es agarrar qué cosas sí y qué cosas no, o sea, qué cosas no quiero volver a pasar en una relación o qué cosas no quiero volver a permitir en una persona en mi vida y qué cosas le damos para adelante”, señaló la influencer, dejando la puerta abierta a volver a confiar en un futbolista.