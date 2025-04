Yanina Latorre y Carmen Barbieri hicieron las pases y se reconciliaron de forma inesperada

Todo sucedió a raíz de la presencia de Majo Martino como panelista invitada al programa, y es que debido a su cercana relación con Carmen, la conductora mencionó que su colega la tenía bloqueada.

Fue ahí, que Majo tomó cartas en el asunto y propuso comunicarse con Carmen. “Hola Carmen, Yani. Estamos al aire, pone SQP así nos das más rating. Me tenes bloqueada, desbloquéame que ya pasó lo de los chats. Te mando un beso, ¿me odias todavía?”, le dijo Yanina en un audio.

“Bravo por el programa millones de besos. Están hermosas, divino el programa, la quiero a Majo y me encanta tu trabajo, siempre te lo dije, me encanta como haces la conducción, y le estoy hablando a Latorre. Divinos”, contestó Barbieri a los pocos minutos.

Luego, la contactaron por llamada y Carmen expresó: “Qué lindo programa. Me gusta como se llama, me gusta todo. Desde el primer día que me enteré que iba a tener un programa Yanina dije este momento es el momento de esta mujer. Es la número uno en este momento. A veces estás arriba, a veces estás abajo, y ahora está en el punto más alto Latorre. Que bien la gente del canal que le dio el lugar que se merece”.

Carmen Barbieri rompió en llanto al hablar de Yanina Latorre y arrojó: "Esta no te la voy a dejar pasar"

Carmen Barbieri rompió en llanto en Mañanísima, Ciudad Magazine, al hablar de su feroz pelea con Yanina Latorre y luego de escuchar el fuerte descargo de la panelista el jueves en LAM, América Tv.

"¿Cómo dice esto de un hombre que está muerto? Está hablando de Santiago (Bal), el papá de mi hijo no se puede defender. ¿Cómo habla de un hombre que está muerto?", dijo quebrada la conductora.

Y agregó indignada con la panelista: "¿Cómo permiten esto? Un hombre que sufrió tantos años cáncer y murió en mis brazos. Sí, me engañó y me separé".

"¿Cómo permiten que esta señora siga ensuciando la vida de la gente? ¿Cómo le permiten que tenga el derecho de cagar... en todo el mundo?", siguió Carmen Barbieri.

"Hacele juicio a esta señora porque es terrible lo que está haciendo (le dijo a su abogado). Esta no te la voy a perdonar. No estoy nerviosa, estoy indignada", explicó.

Y cerró: "Yo nunca me metí en la vida de nadie, mi trabajo es digno. Siempre con mis cosas hago humor, no con otra gente. Es mi vida. Me estás lastimando, ¿querías eso? Lo lograste".