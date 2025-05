Thiago Medina cumplió su sueño y las redes apuntaron contra Daniela Celis: "Te liberaste"

En las imágenes, que fueron musicalizadas por la canción Mónaco de Bud Bunny, se lo puede ver a Medina en un estudio de grabación, dando a entender que comenzaría su carrera musical.

Sus seguidores, al ver el video, no tardaron en reaccionar y le dejaron buenos deseos por su nueva etapa. "Grande Thiago, disfrutá de todo lo hermoso que se viene. Ahora sí, a cumplir tus sueños"; "Sigue adelante Thiago, sos una buena persona, no dejes tu vida personal", “Te liberaste, Thiago” y “El talento te persigue, pero vos sos más rápido”, entre otros mensajes.

La reveladora afirmación de Camila Deniz sobre la separación de Thiago Medina y Daniela Celis

Hace unos días, en un video que compartió en su cuenta de Instagram, Thiago Medina confirmó que se separó de la madre de sus hijas, Daniela Celis, y no ocultó los motivos detrás de la decisión.

"Dani y yo ya no estamos más juntos. Estamos separados. Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente. Yo acá me estoy yendo en la bici donde me mudé. Estoy acá a 15 cuadras de la casa de mis hijas, así las puedo venir a ver todo el tiempo", contó el ex Gran Hermano en el posteo.

Ahora, quien habló sobre la ruptura fue su hermana, Camila Deniz, en una nota con Puro Show (El Trece). "Los estoy acompañado a ambos, pero no opino del tema", afirmó.

“Como familia, obviamente quiero que mis sobrinas crezcan al lado de sus papás, juntos, en armonía. Él está muy cerquita, pero no quiero hablar, chicos. No me la quiero poner en contra a Dani, yo los apoyo a los dos”, agregó.

Camila remarcó que espera mantener el vínculo con la madre de sus sobrinas. “Yo no tengo nada contra ella. La verdad es que la amo, la quiero, es la mamá de mis sobrinas. No quiero perder ese vínculo que tenemos”, enfatizó.

Al finalizar, la hermana de Thiago dijo que no descarta una reconciliación. "Yo tengo fe de que algo va a pasar. Se dieron un tiempo", concluyó.