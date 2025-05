"Le fallamos a Cecilia": Luciana Elbusto se confesó y contó la verdad sobre su affaire con Diego Brancatelli

"Ella al principio confió en vos y confió en él. Las mujeres son negadoras. Yo sé que ella te llamó y te trató de zorra", le comentó la conductora del ciclo. "Ese día no atendí. Me parecía que no tenía nada para decir. Yo no llamaría a la amante de mi marido, porque me parece que la culpa es de mi pareja", opinó Luciana.

Después, reflexionó: "Anoche tuve una conversación con mi familia, de hecho me dijeron 'te conocemos más ahora que lo que te conocíamos antes' porque no sabían nada de mi vida y todas estas cosas y fue liberador. Cuando yo tuve una relación con Matías Alé era salir a comer algo, yo pensaba 'puedo estar sentada comiendo algo con alguien y no me tengo que esconder'".

Acto seguido, Fede Popgold le consultó: "¿No estás enojada? Estuviste en las sombras diez años". "Yo lo elegí. Por eso, no quiero llorar más, porque yo salí a dar la cara. Lo ven mal ellos. Mi idea fue 'que se termine todo'. Ya está, pasó esto, sí, estuvimos mal. Le fallamos a Cecilia, que es una buena mujer", aseguró.

¿Indirecta para Diego Brancatelli? Luciana Elbusto compartió un reflexivo posteo en medio del escándalo

En las últimas horas, Luciana Elbusto admitió que tuvo un vínculo amoroso con Diego Brancatelli y ahora la periodista compartió un reflexivo posteo en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Elbusto subió un posteo astrológico que decía: “Luna Llena. Preparate para una de las lunas más intensas del año. La Luna Llena en Escorpio viene a revelarte verdades, abrir heridas que necesitan sanación y ayudarte a renacer emocionalmente".

"Esta energía no es suave… pero sí transformadora”, remarcó en la publicación.

Y agregó: “Luna Llena en Escorpio. Es el momento perfecto para soltar vínculos tóxicos, llorar lo que no pudiste llorar, liberar lo que ya no vibra contigo, abrir espacio a una versión más libre y poderosa de ti”.

Por último, concluyó: “La emoción que reprimas hoy se manifestará en tu cuerpo, tus relaciones o tus decisiones mañana. Te puedo ayudar a soltar lo que duele, cortar lazos energéticos del pasado y abrirte a una energía nueva que sí te mereces”.