Dalma Maradona fulminó a Rocío Oliva por una actitud con Claudia Villafañe en el velorio de Diego

En tanto, sobre el fuerte reclamo sobre el velorio, Dalma Maradona fue directa y concisa: "Debería dejar de hablar del velorio como si fuera la puerta de un boliche. Ese día no eras tema, ni vos ni nadie. Ya está, respetá eso". Y agregó: "Dice que no mostramos arrepentimiento... Y la verdad, ese día no estabas en mi radar. No sos importante. No la vi nunca más ni me interesa verla".

Por último, sobre qué tipo de relación mantenían con Rocío mientras fue pareja de Diego, una vez más Dalma fue disparó: "Tenía trato porque, a diferencia de Verónica (Ojeda), que nunca nos la presentó y la conocimos en una internación, a Rocío sí la presentó enseguida. Después se tomó atribuciones que nunca vi en mi vida. Hizo cosas feas con nosotras, con Benjamín".

Rocío Oliva, Diego Maradona, Dalma , Gianinna y Claudia Villafañe.jpg

Dalma Maradona se sinceró al contar por qué no consoló a Jana en la audiencia por la muerte de Diego

Fue el pasado martes 11 de marzo cuando comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona, que semanas después quedaría anulado por el escándalo de la jueza y el polémico documental. Lo cierto es que ese día Dalma y Gianinna estuvieron en la audiencia, al igual que su hermana Jana.

En un momento, el fiscal mostró una imagen contundente del ídolo de los argentinos en la cama y con la panza hinchada, horas después de su fallecimiento. Ese fue, sin dudas, el momento más duro para la familia de Maradona, especialmente para sus hijos.

En Bondi Live, Dalma habló de esa situación. “Había una imagen muy clara cuando veías la transmisión. Estabas tomada de la mano con Gianinna, y con Jana era como una pared en el medio”, señaló Ángel de Brito.

La actriz explicó por qué no consoló a Jana. “Nos tomó por sorpresa a nosotras dos lo de la foto -de Diego-, creo que Verónica y Jana ya sabían que eso iba a suceder”, detalló.

“Nos mató. No surgió (consolarse) porque hay algo que me pasa con Gianinna, que es lógico, y es que es una relación de toda la vida. Con Jana no y tampoco la voy a forzar”, sentenció.