Daniel Hadad sobre los medios, la radicalización política y la grieta: "Estamos viviendo la década de la secta"

Luego, el periodista resaltó: "Y este es todo un tema que si lo dejamos chiquito quedó en una frase pero si nos ponemos a pensar, y Argentina no es una excepción, me parece que estamos viviendo la década de la secta".

"Voy a ser respetuoso con las religiones, entonces voy a las sectas. La gente que forma parte de una secta, vos le podes decir: 'Mira, este vaso es blanco.' Y te dicen: ‘No, a mi el pastor o maestro me dijo que este vaso es colorado’ .Y es colorado. ‘Pero no, miralo bien’, ‘No lo que pasa es que el pastor nos explicó que la mirada engaña’, Y a un señor que está dentro de una secta, la verdad no es compatible con él. Temo, y no digo que los bandos opuestos se parezcan a sectas pero temo que hay algunos que forman parte de esos bandos, que sí forman parte de sectas", agregó.

Embed

Daniel Hadad: "Yo ya no vivo en la Argentina, mi actividad central está en Estados Unidos"

Luego, la conductora le consultó: "Por un lado está el tema de las redes y por el otro los medios de comunicación tradicionales. Te pregunto por Argentina: ¿existen medios que le dan a las sectas lo que las sectas quieren?"...

Y Hadad respondió: "Ese es el fenómeno que crearon las redes sociales. Las redes sociales son maravillosas porque empoderan a un montón de personas. A mucha gente le dio una razón para vivir. De repente un señor que no tenía vida y de repente se puso un alias, y no sabemos si es hombre mujer o bot, y vos decís que trabajás en Radio con Vos y te dice “mentirosa vos trabajás en Radio América” y no podés ni discutir. ¿Pero qué ocurre con las redes? Las redes están diseñadas por algoritmos que a vos te hacen ver sólo lo que a vos te gusta. Si alguien entrase hoy a mi instagram podría ver que cuando pongo “buscar” aparecen motos y relojes. Entonces si yo no conociese de esto podría decir “ven yo no soy el único todo el mundo busca motos y relojes”. Eso pasa con las redes. Las redes en base a lo que vos leés en Twitter o a quien seguís te van a dar solamente eso, con lo cual vos te vas a sentir confirmada, te vas a sentir ratificada y vas a decir “ves? toda la gente piensa que la política económica esta es buena o la política económica esta es mala”. Y eso contagió a ciertos medios de comunicación. No sé si a todos. Te voy a contar algo que nos pasa a nosotros".

"Yo ya no vivo en la Argentina, mi actividad central está en Estados Unidos. El otro día un amigo me preguntaba por qué me mudé y yo le dije que principalmente por un tema tecnológico porque mis proveedores de tecnología los tengo a treinta minutos de Uber. Cuando tengo que hablar con “el señor Google” me tomo un Uber, cuando tengo que hablar con la gente de Meta me pasa algo parecido y cuando tengo que hablar con Amazon me tomo un avión y llego en dos horas a las oficinas. Y ahí me encuentro trabajando con ingenieros que me dicen “¿pero por qué no usamos Infobae para experimentar en Argentina para hacer un Infobae K y uno Infobae Anti K? y sumamos de los dos lados”. ¿Podríamos hacerlo? Sí. ¿Debemos hacerlo? No, categóricamente no. ¿Por qué no lo haría? Porque dejaría de hacer periodismo. Ahí me transformaría en una red donde trataría de buscar cantidad de usuarios únicos que se pasen todo el tiempo mirando Infobae ratificando lo que piensan. Pero esa no es nuestra función. A mi me parece que aunque algún usuario de redes o algún oyente o algún televidente se enoje con uno uno no debe ceder a esa presión. Durante muchos años se dijo que el periodismo independiente era aquel que era independiente del gobierno. Correcto. También se dijo con razón que el periodismo independiente es el que es independiente de los anunciantes. Perfecto. Ahora agreguemos uno más: el periodista independiente es el que es independiente de su audiencia y que si un día su audiencia se enoja con él “lo lamento”. Un periodista no necesita el aplauso. El aplauso permanente es para los actores", cerró Daniel Hadad.