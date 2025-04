Fernando Dente recordó el día que la China Suárez se lo quiso levantar

Ante el "¡todo!" del conductor, Fer Dente generó algo de intriga al argumentar pícaro: “Bueno, está en pareja ella ahora”, a lo que Wainraich retrucó rápido de reflejos "vos también. Pero bueno... ¡fue en una vida pasada!", instándolo a que relate el día que la China Suárez coqueteó con él.

"Ella vino a ver una obra que hacía yo, Casi normales, y me mandó un mensaje directo por Twitter que decía 'Sos HIPNÓTICO', en mayúscula", recordó el Fernando mientras que Wainraich acotó picante: "Uh, mayúscula es 'te quiero comer crudo'".

Embed

En tanto, el actor y conductor admitió que ante aquel mensaje, atinó a responderle “¡Qué divina que sos! ¡Te felicito por la hija hermosa que tenés!”, admitiendo que no dio cuenta de las intenciones de la actriz, mientras que el conductor del programa aseguró agarrándose la cabeza que "la China es otra cosa, va más allá de la orientación sexual".

Asimismo, Dente reveló que luego se enteró porque la propia China se lo comentó a Gabriel Machado que le había encantado y el fotógrafo le dijo "me parece que es gay". Claro que el final de la anécdota es que con el tiempo se hicieron grandes amigos.

“Después hablamos, pegamos buena onda, hicimos algo en ‘Tu cara me suena’. Después ella me llamó para ‘Abzurdah’, la película que estaba haciendo y ahí me la recontra re chapaba. Me acuerdo de estar ahí y decir: ‘si acá no piso el palito, listo, ya está‘. No hay más que esto. Y bueno, acá estoy... muy feliz en pareja", concluyó divertido.

Fer Dente y Sebatián Wainraich - captura La noche perfecta.jpg

Fer Dente defendió a María Becerra y repudió el bullying que le hacen en redes

Hace casi un año atrás, Fernando Dente hizo una fuerte descargo al aire en Paraíso fiscal, que programa que conduce en Olga, para dar su respaldo a María Becerra, que había decidido cerrar sus redes sociales por el bullying que estaba recibiendo.

“Estoy un poco peleado con la frase que dice ‘es el precio que hay que pagar por la fama’. Hay un montón de cosas que tienen que ver con responsabilidades que tiene el trabajo que uno hace”, sostuvo el actor.

Embed

Indignado, Fer planteó: “Pero el maltrato y el hostigamiento no es el precio de nada, encima justo a María Becerra que es lo más amoroso que hay. ¿Qué precio tiene que pagar de qué...?”.

Al explicar por qué tomó esta decisión, María Becerra manifestó: "Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando de mi vida personal, de mis gustos”.

Y cerró: "Se meten con mi físico a diario ¡con todo! Yo entiendo que esto forma parte de la fama. Entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan”.