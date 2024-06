El deslumbrante look de María Becerra para el estreno de Mi Villano Favorito 4

“Hubo un laburo muy intenso para que la voz no pareciera la mía. El proceso del casting y el coucheo fue muy lindo. Yo hice el casting con acento argentino pero ese no quedó así que fuimos con el neutro. Estudié dos días y ya estábamos ready para grabar”, le comentó a Andy Kusnetzoff.

María Becerra Mi Villano Favorito 4

De esta forma, la cantante se mostró muy contenta a la hora de ver la obra terminada por primera vez y eligió para su look un vestido corto de brillos y con un imponente escote.

En cuanto al peinado, María completó el look con un rodete canchero que permitió resaltar aun más el vestido y para los accesorios optó únicamente por unos clásicos aros plateados.

María Becerra Mi Villano Favorito 4

El picante cruce de María Becerra con una usuaria que se burló de sus planes para festejar el 25 de mayo

Desde el minuto uno en que comenzó su carrera artística, María Becerra hizo saber a sus seguidores el orgullo que siente por ser argentina y representar los colores celeste y blanco frente al mundo, precisamente haciéndose llamar "la nena de Argentina".

Es así que la joven cantante lo deja claro en cada concierto que brinda, así como también en cada una de las declaraciones que hace, tanto en entrevistas como desde sus redes.

Pero lo cierto es que en las últimas horas, la intérprete de Automático se convirtió en tendencia en la red social X -ex Twitter- tras compartir sus planes para este feriado del 25 de mayo, generando un inesperado cruce con una usuaria que se burló de ella.

TW crítica a María Becerra 25 de mayo.jpg

“Dicen que el 25 de mayo va a ser el día más frío del año y capaz que nieva... ¿Te imaginas? Te ponés a escuchar 'Cómo pude amarla' de Mario Luis con unos pastelitos y matecito calentito, en eso miras por la ventana y esta nevando… fua”, tuitteó Becerra.

Claro que en cuestión de minutos la publicación ya era tendencia y los comentarios fueron muchos. Pero hubo uno que molestó por demás a la cantante por el tono despectivo del comentario de una internauta que comentó sobre su publicación: “Estas cosas de María Becerra me dan un cringe, amiga siempre querés ser la más villera, la más humilde!!!!”.

Es así que la joven cantante no dudó en responderle picante a la usuaria que osó reírse de ella y sus planes. “Pero si es 25 de mayo y ese día una de las cosas que se comen son pastelitos con mates ridícula… día patrio ARGENTINO, pero si querés lo festejo tomándome un skinny caramel macchiato con cobertura de frutos rojos escuchando Celine Dion como para que no te moleste”, disparó letal generando el apoyo de toda la red con comentarios como "al ángulo", "humille reina humille" o "dome y no deje de domar", entre muchos otros.