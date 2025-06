"Mi cuerpo tuvo un golpe muy duro": María Becerra contó detalles de su rehabilitación tras su embarazo ectópico

Embed

"Cuídense mucho. Realmente cuando te pasa algo así es cuando decís 'volví a nacer'. Ahora entiendo a toda esa gente a la que le ha pasado una tragedia, un accidente, que estuvieron a punto de morirse o que se murieron y volvieron a la vida. Ahora entiendo esa frase de 'este día volví a nacer'. Es tremendo. Realmente es tremendo cómo te cambia la cabeza. Todo lo que aprendés y entendés en un punto cuando te pasa algo así, es una cosa de locos. Y más que nada la conciencia tan importante que tomás", reflexionó La Nena de Argentina.

Embed

"Yo les voy a dar un consejo que me parece muy importante para dar y también un consejo que hay que saber recibir: cuídense. Cuiden su salud, que es lo más preciado que tenemos. Yo sé que es muy difícil, yo sé que hay trabajos, que hay hijos, que hay estrés, que hay un montón de cosas, pero no te olvides de vos... Si podés chequearte, si tenés la posibilidad, chequeate. Si podés controlar qué es lo que comés, qué es lo que tomás, cuáles son tus hábitos, hacelo. Siempre y cuando puedas, porque yo sé que estoy en una posición de privilegio en la que puedo controlar cada una de esas cosas y cuidarme meticulosamente con todo. Lo sé. Pero vos en la medida de lo que puedas, cuidate", sostuvo.

Embed

"A mí en esta situación que me pasó tan grave, me salvó ser una persona sana también. Primero, me salvó haber llegado a tiempo. Me salvó todo el personal de salud de la clínica, que hicieron un trabajo impecable, se movieron rapidísimo. Y después, me salvó ser una persona sana. Yo perdí dos litros de sangre en una hemorragia interna y yo tengo tres litros de sangre en mi cuerpo. O sea, perdí más de la mitad de la sangre, me tuvieron que transfundir, me intubaron, me pasó de todo. Y a mí me salvó también ser una persona sana, porque yo llegué con todos los patitos en fila a esa situación tan grave de mi vida. No sé si se entienden", concluyó la artista.

Embed

J Rei reveló cómo salvó la vida a María Becerra tras su grave internación

J Rei fue fundamental en la salud de María Becerra al notar que algo no andaba bien y trasladarla de urgencia a la clínica Zabala, donde quedó internada en terapia intensiva tras atravesar un embarazo ectópico.

En una entrevista con LAM, el novio de la artista decidió hablar por primera vez sobre lo ocurrido y relató cómo vivió ese momento tan difícil, detallando su reacción, que resultó crucial para preservar la vida de su pareja en esa situación límite.

"Me asusté y fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado haciendo lo que mi alma me dijo que tenía que hacer, tratando la situación con delicadeza y amor como siempre", indicó J Rei.

Y sobre su vínculo con María Becerra, sostuvo enamorado: "Es el amor de mi vida. Es una historia muy hermosa que la soñé y día a día me sorprende más y se refuerza con todo el cariño que nos tenemos".

"Ser feliz es el sueño de uno y lograrlo es un cumplido", remarcó sobre el sano vínculo que tiene con la cantante, y dejó en claro que sueñan con formar una familia.

"Ser papás jóvenes es una de nuestras metas pero hay que darle tiempo al tiempo y entender que la naturaleza es sabia y estar con los brazos abiertos para que la bendición llegue en su momento indicado", destacó J Rei.

Por último, sobre la exposición y la fama, el joven sentenció: "Lo vivo muy tranquilo, tengo un círculo muy a tierra. Mi gente por suerte me trata normal, de carne y hueso".