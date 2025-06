El mensaje que Ivana Icardi le dejó a la China Suárez tras ser amenazada y el filoso dardo a Wanda Nara

“Tranquila, te están dando por todos lados. Sé que eres fuerte, ya lo hablamos. El tiempo pasa y las aguas se irán cambiando. El acoso que recibe esa mujer en la Argentina, ustedes no son conscientes...”, afirmó la rosarina.

Y luego aprovechó la oportunidad para castigar a Wanda Nara, con quien está enfrentada hace años: “Está todo inflado por Wanda. Entre 2018 y 2020 estuvieron acosándome en redes, miles de bots acosándome en masa. Sé que fue ella. Con Eugenia está pasando lo mismo”.

Ivana Icardi, Mauro Icardi y la China Suárez.jpeg

El like de Benjamín Vicuña contra la China Suárez que desata un terrible escándalo

Este Día del Padre, el actor chileno Benjamín Vicuña lo celebró rodeado de sus cinco hijos: los tres varones que tuvo junto a Pampita -Bautista, Beltrán y Benicio-, y los dos -Magnolia y Amancio- que nacieron de la relación que mantuvo con Eugenia China Suárez, tras el escándalo del motorhome allá por 2015.

Claro que el actor chileno no dudó en compartir en sus redes sociales una tierna postal post almuerzo, donde tanto a él como a los cinco chicos se los ve sonrientes y felices de sumar momentos familiares en la más absoluta de las cordialidades.

Como era de suponer, la publicación recibió más de 1700 comentarios en los que amigos, seguidores y fanáticos saludaron al actor, deseándole un muy feliz día.

Benjamín Vicuña y sus cinco hijos -Día del padre 2025.jpg

Pero, sin duda, lo que más llamó la atención del posteo fue el like que le puso el chileno a un contundente comentario en el que una usuaria disparó sin filtro contra su ex, la China Suárez.

“Los nenes más pequeños se ven más felices con él que con la mamá”, escribió una seguidora al pie de los comentarios, y Benjamín Vicuña no dudó en, de alguna manera coincidir, con su “me gusta”.

Pero claro que ese no fue el único comentario que hizo foco en la China Suárez y la felicidad de los chicos, si bien en este caso el chileno no reaccionó ante quien disparó: "La felicidad en la cara de Magnolia y Amancio cuando está con su papá, cosa que con las mamá no pasa".

En tanto, otro de los comentarios que Vicuña optó por ponerle un corazón fue el que elogió a ambas madres: “El amor de los hermanos, se nota que ambas madres no les llenan la cabeza”, quizás para echar un manto de piedad a su anterior sincera reacción.