"Es duro": Soledad Pastorutti respondió a la polémica por la reacción de la familia de un eliminado en La Voz Argentina

Por último, el cronista Rodrigo Bar le preguntó: "¿Es algo que te llevás a tu casa ese dolorcito de escuchar a la familia triste?". "No, porque después me los encuentro y si necesitan algo de mí, saben que estoy", respondió Pastorutti.

El contundente mensaje de los eliminados por Soledad Pastorutti en La Voz Argentina tras el escándalo

Las batallas en La Voz Argentina 2025 (Telefe) se viven con una intensidad que muchas veces supera la de una final. En ese marco, Soledad Pastorutti tomó una decisión que sorprendió a todos: dejó fuera del certamen a Segundo Maciel y Máximo Medina, quienes interpretaron “Yo quisiera”, del grupo Reik.

La coach tuvo que elegir entre los dos talentos y no dudó en dar una devolución cargada de emoción y firmeza. “Ustedes tienen la edad para pintarnos la cara a todos nosotros, para olvidarse de las formas. Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo, de verdad. Tienen que tener ese desparpajo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos, hace falta una juventud así, atrevida", comenzó diciendo.

"Considero que Segundo estuvo con más intención. Tomenlo con mucho amor a pesar de que parezco hoy la mala de la película porque tiene que ver con ver las cosas desde otro lugar y aprovechar las cosas desde otro lugar. Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos", concluyó la cantante de Arequito, justificando su decisión con sensibilidad.

Tras la emisión, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre una supuesta reacción negativa por parte de los familiares de los participantes. “La familia de uno la pudre y empieza a decir de todo. Yo estaba sentada al lado de su familia, eran como diez”, escribió un usuario en Twitter. Sin embargo, tanto Segundo como Máximo optaron por no alimentar la polémica y se expresaron con gratitud por su paso por el programa.

"Hoy me tocó despedirme de La Voz y fue un día lleno de emociones. Obvio que duele quedar afuera porque uno sueña con llegar más lejos, pero me voy muy feliz con todo lo que me llevo de esta experiencia. Me tocó compartir esta etapa con Segundo, que fue un compañero increíble y una persona hermosa. Gracias por todo lo que compartimos hermano, fue un lujo coincidir con vos", indicó Máximo.

Y agregó: “Estar en La Voz ya fue el éxito más lindo que pude recibir. Gracias de corazón a mi coach Dorita y a La Sole por haber confiado en mí y darme la oportunidad de formar parte de su equipo. Me quedo con recuerdos y aprendizajes que no se borran nunca. La música sigue y esto es solo el comienzo”.

Por su parte, Segundo compartió en sus historias de Instagram varios mensajes de cariño que recibió, sin hacer mención directa al supuesto conflicto. "No puedo creer la cantidad de mensajes así que me mandan, realmente el amor y apoyo que estuve recibiendo todo este último tiempo y de gente que no conozco es una locura, gracias", precisó el joven, emocionado por el respaldo del público.

