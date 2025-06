Se conoció cómo sigue el juicio de Lizy Tagliani por su hijo tras postergarse su adopción: "No se puede...".

Recordando que Canosa hizo una fuerte denuncia pública y luego se presentó a declarar en Comodoro Py, lo que más preocupación llegó a generar fueron las consecuencias que podría afrontar: “Ahora están en el proceso de más observación, por lo que puede correr riesgo la tenencia. No va a salir hasta que no se levante el secreto de sumario, el juez de familia no va a tomar esa determinación. No se puede tomar una determinación porque no sabemos lo que declaró Viviana".

Durante estas semanas Lizy hizo alguna que otra aparición con su pequeño, por lo cual todo sigue en calma para la familia. A la espera de pasar el Día del Padre con Sebastián Nebot, su marido, Tagliani ya dejó en claro en su momento que no se detendría hasta marcar un antes y un después.

“No puedo despertarme un día y enterarme de esta atrocidad, es horrible. Estoy tranquila, pero también muy triste, la verdad es que estoy muy nerviosa. Le contaba recién a una amiga que me doy cuenta de que estoy fuerte y descubro lo que es ser mamá, porque tengo una fortaleza que no sé si en otro momento la hubiese tenido", llegó a decir Lizy, advirtiendo que, en caso de ser necesario, iría hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lizy Tagliani quedó envuelta en un escándalo tras una fuerte denuncia mediática y judicial de Viviana Canosa, que la vinculó con Marcelo Corazza, acusado por presunta corrupción de menores.

"Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora tendría mucho caga.... que el 27 de agosto, cuando comience el juicio oral, aparezca su nombre en la lista de Corazza", afirmó.

En una nota con Puro Show (El Trece), el periodista Marcelo Polino reveló que lo expuesto por la conductora de Viviana en vivo impactó de lleno en el proceso de adopción que Lizy estaba llevando adelante.

"El proceso de adopción tiene varias etapas: hay guarda provisoria, hay guarda definitiva... En este momento, Lizy está en un proceso de guarda. Por estos días, a Lizy se le iba a dar la guarda definitiva", explicó.

"Ella ahora está en el proceso de más observación para los papás adoptantes. Una vez que te otorgan la guardia definitiva, los padres adoptantes deben iniciar un juicio", agregó.

Marcelo Polino remarcó que el caso de Lizy se complicó ante la denuncia de Canosa. "Es doloroso. Conozco casos de chicos que han sido abandonados por sus familias de origen, ha sido dados en adopción y después han sido retirados. Doble abandono para ese niño", cerró.