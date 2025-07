El misterioso y alarmante mensaje de Mauro Icardi en las redes: "No queda mucho..."

En medio de todo esto, y luego de que Natasha Rey afirmara de manera enfática que Mauro Icardi le había enviado imágenes íntimas, también este sábado se filtró un video del futbolista mientras se ducha.

Pepe Ochoa, a través de su cuenta de Instagram, vio el material y decidió hacer pública la información que sería de 2018 y que Wanda Nara misma había publicado en su cuenta personal. Con esto, también puso fin a la discusión que se había generado: ¿Maní o no maní?

En el nuevo video, se puede ver al jugador duchándose, aunque no se alcanzan a ver partes íntimas de su cuerpo. “¿Recuerdan esto?”, preguntó el panelista de LAM (América TV), al compartir la captura de un posteo que había realizado la empresaria de cosméticos.

La victoria judicial de Wanda Nara contra Mauro Icardi por la restitución de sus hijas

Mientras sigue paseando por España con L-Gante, hoy llegaron a Galicia, Wanda Nara no se desconecta de sus escándalos familiares. Y sobre todo, en lo que a sus hijas Francesca e Isabella se refiere en lo concerniente al pedido de restitución internacional que hace un tiempo presentó Mauro Icardi ante la Justicia italiana.

Ocurre que tal parece que los tribunales italianos habrían desestimado la solicitud del futbolista y así lo hizo saber la mayor de las Nara en un contundente posteo en X, al responderle a Pepe Ochoa por qué le agradecía a la Justicia italiana.

Y aunque misteriosamente al cabo de unos minutos decidió eliminarlo, lo cierto es que PrimiciasYa llegó a capturar el contundente posteo donde no sólo aseguró que sus hijas seguirán con ella, sino que también reveló que este año tampoco saldrá el divorcio.

"La Justicia italiana cerró el pedido de restitución realizado también ahí diciendo que no es competente con las propias nenas italianas. Pide que se siga judicializando en Argentina, ya que considera que deben vivir y estar donde la mamá viva", escribió en el primer tramo de su posteo.

Al tiempo que agregó que le ley italiana "le dio (a Icardi) un plazo urgente para presentar sus contratos y documentos del reditti (ingresos)", dado que de lo contrario tomarán "como válidos" los que presentó ella de Mauro.

Y cuando parecía que ya había dicho bastante, Wanda Nara se refirió también a su divorcio del delantero del Galatasaray. "En cuanto al divorcio aún no se inició. Se está tratando ahora la separación. Eso me da igual", señaló despreocupada.

Así como también le pegó duro a Icardi, al deslizar: "El que lo presentó sabía que tardaría un montón y lo hizo a propósito para que tarde". Y anunció que "este año no hay divorcio".

"Una locura del que lo presentó y retrasa a propósito sin presentar nada. Lo ven como positivo la otra parte, no entiendo por qué quiere seguir casado", agregó casi como si no pudiera contener sus palabras.

"A mí lo único que me importan son mis hijas, todo lo demás me da igual. Por eso siento que gané en Italia. Si festejan que seguirá un año más casado mínimo, me parece un fracaso. Pero bue...", concluyó contundente y en una suerte de tiro por elevación le hizo saber a la China Suárez que si pretende casarse con Icardi aún tendrá que esperar como mínimo hasta el 2026.