Jorge Taiana y la declaración de amor más romántica a Claudia Villafañe: "Es única"

"Está todo perfecto, todo muy bien, no hay ningún problema", indicó Taiana, ante la consulta que le hizo el periodista Guido Záffora por unas declaraciones recientes de la empresaria donde descartó una convivencia con él.

Ahí, Karina Iavícoli le consultó sobre la intimidad de la pareja: "¿Qué te enamora de Claudia? Nosotros conocemos una parte de ella y sabemos que es una divina".

Y Jorge, quien siempre mantiene un perfil bajo en público, comentó a puro elogio hacia su pareja: "Todo (lo enamora de ella), su forma de ser, es una persona inigualable, es única".

Claudia viene de participar hace poco en el Diego Vive, el evento que tuvo lugar en Nápoles donde se inauguró un lugar especial en homenaje a Diego Maradona y los pasajes más gloriosos de su carrera futbolística.

Allí se reencontraron todos los hijos del Diez: Diego Junior, Dieguito Fernando, Jana Maradona, Dalma y Gianinna. Y también dijeron presentes Villafañe y Verónica Ojeda, ex parejas del astro.

Claudia Villafañe dio detalles de su noviazgo y reveló el motivo por el cual no quiere convivir

En el programa Ángel responde, Claudia Villafañe-que hace años está en pareja con Jorge Taiana- habló de su noviazgo y explicó el motivo por el cual no quiere convivir con su novio.

Cabe mencionar que la exmujer de Diego Maradona mantiene una relación con Taiana 'perfil bajo' en la que prefiere no compartir fotos y videos de su vínculo en las redes sociales.

Durante una entrevista en el canal de streaming Bondi, en la que estaba presente Dalma Maradona, su hija le leyó una pregunta que envió uno de los seguidores de Villafañe: “¿Cuándo se casa la Tata?”.

“No, ya me casé, me divorcié y no vuelvo”, afirmó la rubia. “Creo que estoy bien así”, agregó y aseguró: “No convivir también, como algunos eligen…”.

Acto seguido, le consultaron si “hubo un fallido en la convivencia”, y Villafañe expresó: “Nunca convivimos y creo que eso te hace volver a elegir a la persona y volver a encontrarte y volver a convivir”.